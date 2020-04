Confindustria, la squadra di Bonomi: molte novità ma Stirpe resta

Il nuovo presidente di Confindustria presenta giovedì 30 aprile la sua nuova squadra con molti nuovi vicepresidenti, espressione soprattutto del nuovo triangolo industriale della Lombardia, del Nordest e dell’Emilia – Prevista anche la conferma di Maurizio Stripe – In bilico il Direttore generale, Marcella Panucci

Come aveva preannunciato, il nuovo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, presenta giovedì 30 aprile la nuova squadra con cui condurrà l’organizzazione degli industriali durante il suo mandato nella logica di cambiamento e di discontinuità che hanno segnato la sua elezione.

Le nomine riguarderanno principalmente le vicepresidenze, anche se presto si porrà il problema del direttore generale, ruolo oggi ricoperto da Marcella Panucci che però ha remato contro durante tutta la recente campagna presidenziale e che non gode certamente della fiducia di Bonomi.

Tra le vicepresidenze le novità saranno molte e rifletteranno il riconquistato peso che avrà il cosiddetto nuovo triangolo industriale, ossia Milano e la Lombardia, il Nordest – con Vicenza, Padova, Treviso e Pordenone sugli scudi – e l’Emilia con le loro multinazionali tascabili e fortemente internazionalizzate.

Le nomine saranno espressione dei nuovi territori, ma saggiamente Bonomi terrà conto delle professionalità della passata gestione e, con tutta probabilità, riconfermerà alla vicepresidenza un imprenditore molto stimato da tutti come il vicepresidente uscente, Maurizio Stirpe, che è stato il responsabile delle Relazioni sindacali e che ha una bellissima azienda in provincia di Frosinone, nel Lazio, con programmi di ulteriore espansione in Sudamerica e in altre aree del mondo.

La riunione del Consiglio generale di Confindustria avverrà da remoto, nel rispetto delle nuove regole anti-Coranavirus, ma vedrà la presenza fisica nella sede centrale di Viale dell’Astronomia a Roma del nuovo presidente, Bonomi, del suo predecessore, il presidente uscente Vincenzo Boccia, e del Direttore generale Marcella Panucci.

Per quanto riguarda invece il programma della nuova presidenza, Bonomi lo presenterà all’assemblea generale di Confindustria il prossimo 20 maggio anche se, salvo improvvise schiarite, difficilmente l’assise potrà essere pubblica e potrà, come negli anni scorsi, svolgersi all’Auditorium della Musica a Roma. Di sicuro però il nuovo programma sarà fortemente innovativo, coltiverà l’orgoglio imprenditoriale e insisterà sull’autonomia di Confindustria dalla politica, senza alcun timore reverenziale e senza alcuna sudditanza ma in una logica profondamente riformista, europeista e soprattutto antipopulista.

Le nomine del 30 aprile saranno l’anticamera del nuovo corso.