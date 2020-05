Concorso Scuola 2020 dopo l’estate e senza crocette

Accordo raggiunto dopo un vertice di maggioranza notturno: dal primo settembre assunzione temporanea di 32mila docenti, poi il concorso straordinario con un elaborato scritto – Mancano ancora le date per il bando ordinario

Il concorso Scuola 2020 per l’assunzione di 32mila insegnanti ci sarà, ma arriverà dopo l’estate e sarà in forma scritta, senza test a crocette. In tutto, i docenti precari che saranno assunti – anche attraverso concorsi ordinari – saranno 78mila. Nel frattempo, dal primo settembre di quest’anno 32mila docenti di scuola media e superiore otterranno la cattedra a tempo determinato per un anno in base alle Graduatorie d’istituto, che dovranno essere aggiornate.

CONCORSO SCUOLA 2020: IL VERTICE NOTTURNO

“Sono soddisfatta della soluzione che abbiamo trovato”, ha commentato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, al termine del vertice notturno in videoconferenza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i capigruppo della maggioranza. In realtà, la ministra grillina aveva a lungo sostenuto – in solitaria – la necessità di portare a termine al più presto la prova selettiva, ma alla fine, su pressione di Conte, si è dovuta arrendere (e sembra anche che abbia valutato la possibilità di dimettersi).

“È stata accolta la richiesta del Premier di modificare la prova eliminando i test a crocette, che erano previsti invece nel decreto scuola votato a dicembre in Parlamento – ha aggiunto Azzolina – Vogliamo ridurre il precariato per dare più stabilità alla scuola e vogliamo farlo attraverso una modalità di assunzione che garantisca il merito. Abbiamo 78 mila insegnanti da assumere nel primo e secondo ciclo fra concorsi ordinari e concorso straordinario. Sono numeri importanti e dobbiamo fare presto”.

CONCORSO SCUOLA 2020: ADDIO ALLE CROCETTE

Il concorso scuola 2020 si terrà invece dopo l’estate e consisterà in uno scritto, con consegna di un elaborato, che garantirà una selezione più meritocratica, dando più stabilità al settore. “Così combattiamo il precariato”, ha detto con soddisfazione Conte, che con la sua mediazione è riuscito a ricompattare la maggioranza, evitando – almeno su questo tema – l’ennesima spaccatura. A questo punto, quindi, non c’è più alcun pericolo in Parlamento: i numeri per il via libera al decreto non mancheranno.

CONCORSO SCUOLA 2020: HANNO VINTO PD E LEU

La soluzione trovata è molto vicina alle richieste del Pd e di Liberi e uguali. “Ha vinto il buonsenso e non una parte politica – ha detto Anna Ascani, viceministra dem dell’Istruzione – La soluzione trovata ci convince perché va nella soluzione che abbiamo sempre auspicato. Il nostro partito non ha mai sostenuto l’idea che si potesse entrare in ruolo a scuola senza una forma di selezione, e le crocette non sono uno strumento adeguato. Così si valuteranno titoli, servizio e l’esito della prova”.

CONCORSO ORDINARIO: DATE DA FISSARE PER INFANZIA, PRIMARIA, MEDIE E SUPERIORI

Rimangono ancora da fissare le successive date del concorso ordinario per medie e superiori e quelle per la prova per l’infanzia e la primaria.

