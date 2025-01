Sit, maxi-commessa in Europa: MeteRSit fornirà contatori gas smart per oltre 20 milioni di euro

Il contratto pluriennale riguarda la fornitura di contatori smart gas residenziali

MeteRSit, controllata del gruppo SIT, leader nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di misurazione gas smart, annuncia la firma di un contratto da oltre 20 milioni di euro con una delle principali società energetiche europee. Questa partnership strategica segna una pietra miliare per MeteRSit in Europa e sottolinea il suo impegno nel fornire soluzioni innovative e di alta qualità al settore energetico.

Il contratto, pluriennale, vedrà MeteRSit fornire contatori smart gas residenziali per supportare la società nel migliorare l’efficienza energetica e offrire valore ai propri clienti. Sfruttando i prodotti e le competenze all’avanguardia di MeteRSit, questa collaborazione mira a contribuire alla transizione energetica.

“Siamo entusiasti di collaborare con una prestigiosa azienda energetica europea, un mercato che è all’avanguardia nella transizione energetica – ha affermato Federico De Stefani, CEO di SIT Group – Questo accordo dimostra fiducia nei nostri prodotti e nelle nostre capacità: lavoriamo da tempo per creare contatori smart all’avanguardia in termini di misurazione, sicurezza dei dati e comunicazione”.

Oggetto dell’accordo sono i contatori smart gas residenziali, progettato per soddisfare i più elevati standard di accuratezza, affidabilità e connettività. Il prodotto consentirà il monitoraggio e la gestione in tempo reale del consumo energetico, consentendo agli utenti finali di prendere decisioni informate e supportando al contempo gli obiettivi di sostenibilità europei.

L’approccio innovativo di MeteRSit e la dedizione alla soddisfazione del cliente hanno posizionato l’azienda come partner affidabile in tutto il mondo nelle soluzioni di misurazione smart. E grazie a questo importante contratto MeteRSit consoliderà ulteriormente la propria presenza in Europa.

***

