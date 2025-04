Postepay presenta al Netcomm Forum il proprio ecosistema per una “great shopping experience” e annuncia la partnership con Scalapay

La società di Poste Italiane, leader dei pagamenti digitali in Italia e dell’e commerce, lancia soluzioni innovative di pagamento che rispondono alle crescenti esigenze di flessibilità dei clienti retail

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Poste Italiane.

PostePay, la società di Poste Italiane leader dei pagamenti digitali in Italia e dell’e-commerce con oltre 30 milioni di carte, 13,5 milioni di wallet e 87,1 miliardi di euro di transato (di cui 28,1 miliardi di euro nel mercato e-commerce), presenta al Netcomm Forum innovative soluzioni di pagamento. L’obiettivo è garantire una “Great Shopping Experience”, mettendo a disposizione dei propri clienti la “everyday platform” e l’ampia offerta di prodotti e servizi.

In ambito retail, grazie alle sue soluzioni innovative, PostePay ha già conquistato 20 milioni di clienti e il suo prodotto flagship, la carta Postepay Evolution, viene oggi utilizzata da oltre 10 milioni di Italiani. I servizi di pagamento PostePay, come la ricarica automatica (la funzionalità per avere fondi sempre disponibili sulle carte prepagate) e il P2P (il servizio che consente lo scambio di denaro in real-time tra i clienti della community PostePay con 1,5 miliardi di euro di transato nel 2024), sono accessibili da App Poste Italiane, attraverso la quale i clienti possono vivere esperienze di check-out sicure e veloci. Vaste opportunità anche in ambito business, dove PostePay offre una gamma di servizi di acquiring completa e omnicanale, sia per l’incasso online tramite la soluzione di check-out proprietario PostePay e il VPOS, sia in mobilità e in-store tramite SmartPOS Postepay: il device ideale per ogni business con accredito degli incassi in un solo giorno, che grazie a una user experience semplice e distintiva, è anche una piattaforma di servizi digitali che supporta la crescita del business.

La novità presentata oggi al Netcomm Forum, vetrina di riferimento per l’e-commerce e il mondo digitale italiano, è l’accordo stipulato tra PostePay e Scalapay, che coniuga la leadership nei pagamenti digitali di PostePay con quella di Scalapay nel “Buy now pay later” e che darà vita ad un servizio semplice e innovativo di dilazione dei pagamenti, che risponde alla crescente esigenza di flessibilità da parte della clientela retail per gli acquisti anche in-store. Il nuovo servizio, infatti, consentirà agli esercenti convenzionati di offrire ai loro clienti la possibilità di pagare gli acquisti realizzati in negozio in 3 o 4 rate, in maniera semplice, immediata e in pochi click, tramite SmartPOS Postepay.

Oltre alle soluzioni di pagamento digitale, oggi Postepay è un ecosistema di servizi integrati che includono telefonia (4,8 milioni di linee mobili, fisse e fibra) ed energia, con circa 710 mila contratti a soli due anni dal lancio dell’offerta gas e luce.