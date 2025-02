NB Aurora investe sui suoi manager

Il fondo di private equity focalizzato sulle PMI italiane rafforza il team: Piero Migliorini diventa Managing Director e Partner e Mauro Facchini Principal, facendo seguito al recente ingresso di Giacinto D’Onofrio come Senior Partner

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da NB Aurora.

NB Aurora, fondo di private equity focalizzato su investimenti di growth capital in piccole e medie imprese italiane di eccellenza, annuncia la promozione di Piero Migliorini a Managing Director e Partner e di Mauro Facchini a Principal.

Piero Migliorini, 18 anni di esperienza di cui 15 nel private equity, e Mauro Facchini, 13 anni di esperienza nel private equity e nell’investment banking, sono entrati in Aurora nel 2017 e hanno dato un contributo significativo alla crescita del fondo, partecipando attivamente a numerose operazioni d’investimento, ricoprendo anche ruoli nei consigli di amministrazione delle società partecipate. Queste promozioni sottolineano l’impegno di Aurora nel supportare la crescita continua dei suoi investment professionals e seguono il recente arrivo come Senior Partner di Giacinto D’Onofrio da Trilantic, primario fondo paneuropeo di private equity, oltre agli ingressi di Armando Volpicelli (Associate) da BCG, Alberto Cartelli (Analyst) da Barclays e Mattia Campagna (Analyst) da Quadrivio.

Il team d’investimento di Aurora, guidato dai Senior Partners Patrizia Micucci e Giacinto D’Onofrio, è oggi composto da altri otto professionisti: Lorenzo Carù (Managing Director e Partner), Piero Migliorini (Managing Director e Partner), Mauro Facchini (Principal), Alessandro Viganò (Vice President), Francesco Schena (Associate), Armando Volpicelli (Associate), Alberto Cartelli (Analyst) e Mattia Campagna (Analyst).

Piero Migliorini

Prima di entrare in Aurora, Piero Migliorini è stato Investment Manager di Fondo Italiano d’Investimento, dove aveva iniziato nel 2010 dopo un’esperienza da Analyst in un fondo di private equity. E’ attualmente membro del consiglio di amministrazione delle partecipate Rino Mastrotto, Comet, Exacer e Finlogic. Piero ha conseguito un Master of Science in Corporate Finance presso l’Università LUISS oltre a un executive M&A presso la London Business School.

Mauro Facchini

Prima di entrare in Aurora, Mauro Facchini è stato Senior Associate in Fondo Italiano d’Investimento, dove è entrato nel 2013 come Investment Analyst. In precedenza ha lavorato come Financial Analyst nelle divisioni di Investment Banking di Banca Leonardo, Nomura e Goldman Sachs. Attualmente è membro del consiglio di amministrazione delle partecipate Farmo, BluVet ed Exacer. Ha conseguito un Master of Science in Finanza presso l’Università Bocconi di Milano.

Aurora

Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext MIV Milan – Professional Segment che nasce con l’obiettivo di effettuare investimenti di growth capital in PMI italiane non quotate, convogliando risorse finanziarie a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione. Il target di investimento di Aurora è rappresentato da PMI di eccellenza, leader in nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e potenziale di crescita, con fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export. Il team di Aurora opera in un’ottica di partnership con gli imprenditori, supportandoli nella realizzazione dei loro piani di crescita di medio-lungo termine. La strategia di investimento è focalizzata su cinque verticali: made in Italy, healthcare, environmental & sustainability, tech growth & digital transformation, specialized industrial manufacturing & business services. Aurora è investita in 13 società con un fatturato aggregato di Euro 2,6 miliardi di Euro e oltre 18.000 dipendenti.