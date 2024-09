Howden apre i nuovi uffici di Treviso e annuncia possibili acquisizioni nel nordest

Riuniti in un’unica location gli uffici di Treviso e Mestre. Casini: “Per Howden Italia il Veneto è una realtà imprenditoriale fondamentale. Continueremo sulla strada del rafforzamento della nostra presenza”

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Howden Group.

Howden, broker assicurativo globale leader in Italia con 850 persone in 26 uffici, sta valutando nuove acquisizioni nel Nordest. Lo ha detto il Ceo di Howden Italia, Federico Casini, in occasione dell’inaugurazione a Villorba (Treviso), della nuova sede che riunisce a livello gestionale e operativo la forte presenza sul territorio nelle province di Treviso, Belluno e Venezia. Casini, indicando i nuovi obiettivi, ha confermato la strategia di un’ulteriore crescita nel Triveneto anche per linee esterne.

Visitando i nuovi uffici di Treviso gli ospiti hanno potuto “scoprire” i nuovi ampi spazi – oltre 1.000 metri quadrati – organizzati per facilitare l’operatività, il lavoro in team e le relazioni con la clientela: open space, sale riunioni altamente digitalizzate per favorire la trasmissione del know-how degli specialist internazionali di Howden in collegamento dalle diverse sedi nel mondo, ambienti di rappresentanza per ricevere i clienti nel massimo comfort.

“Per Howden Italia – ha affermato Casini – il Veneto è una realtà imprenditoriale assolutamente fondamentale. Le acquisizioni che abbiamo effettuato in quest’area, e in particolare a Treviso, avevano un obiettivo strategico per la rilevanza nell’economia nazionale del sistema imprese del Nordest. I risultati sono positivi, continueremo sulla strada del rafforzamento della nostra presenza in queste province”.

Come broker Howden Italia assiste le imprese, ma anche enti pubblici e associazioni, sia per le coperture assicurative tradizionali, come la responsabilità civile o l’incendio, sia per le coperture dei “nuovi” rischi come il credito, la cybersicurezza e gli eventi catastrofali. Alle imprese fornisce anche servizi di welfare, come assicurazioni sanitarie, vita o infortuni per i dipendenti, un settore nel quale Howden Italia è molto presente.

Howden conta in Veneto 18.600 clienti con 16,9 milioni di euro fatturato (20,2 milioni nel Nord Est includendo Pordenone) e 125 dipendenti (150 nel Nord Est con Pordenone). A Treviso lavorano 34 persone tra dipendenti e collaboratori, in tutto il Veneto i dipendenti Howden Italia sono 125, con una forte e storica presenza anche a Verona. Responsabili delle attività nel nuovo ufficio unico continueranno a essere Ugo Furlan e Roberto Brunetta.

Il Gruppo Howden

Howden è un gruppo assicurativo leader a livello mondiale che ha come fulcro l’azionariato dei dipendenti. Fondato nel 1994, offre servizi e soluzioni di brokeraggio assicurativo, riassicurazione e sottoscrizione a clienti che vanno dai privati alle più grandi multinazionali. Il Gruppo opera in 55 paesi nel mondo, impiegando 17.000 persone e gestendo 35 miliardi di dollari di premi. In Italia la società è nata nell’aprile 2021 ed ha avuto una rapidissima crescita anche grazie all’acquisizione di importanti broker nazionali. Ad oggi rappresenta il terzo broker nazionale con oltre 800 persone, una presenza in 24 città con 26 uffici e un fatturato pro-forma di 113 milioni di euro.