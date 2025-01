Generali ha completato con successo il collocamento del suo ottavo green bond

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Generali.

Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali”) ha collocato, nella giornata odierna, un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza 2035 (i “Nuovi Titoli”), emesso in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali. L’operazione è in linea con l’impegno di Generali nella sostenibilità.

I Nuovi Titoli sono emessi contestualmente all’offerta di riacquisto per cassa annunciata da Generali in data 7 gennaio 2025, di (i) “€ 1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534), (ii) “€1,000,000,000 4.125 per cent. Fixed Rate Notes (XS1062900912)” e (iii) “GBP 350,000,000 6.269 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS0257010206) (insieme, i “Titoli”), con l’obiettivo di riacquistare un importo nominale aggregato di Titoli non superiore a €500.000.000. L’offerta per il riacquisto terminerà alle ore 17.00 (CET) del 13 gennaio 2025.

In fase di collocamento dei Nuovi Titoli, sono stati raccolti ordini pari a € 2,1 miliardi, oltre 4 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.

L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre il 92% degli ordini collocati, confermando la solida reputazione del Gruppo sui mercati. Circa il 34% dei Titoli è stato assegnato alla Francia, il 31% al Regno Unito e Irlanda, il 10% alla Germania, seguita dall’Italia che ha preso circa l’8% e dal BeNeLux circa l’8%.

I Termini dell’emissione dei Nuovi Titoli sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.

Rating previsto per l’emissione: Baa2 / BBB+ (Moody’s / Fitch)

Importo: € 500.000.000

Data di lancio: 7 gennaio 2025

Data di regolamento: 14 gennaio 2025

Scadenza: 16 luglio 2035

Cedola: 4,083% p.a. pagabile annualmente in via posticipata

Data di stacco della prima cedola: 16 luglio 2025

Prezzo di emissione: 100%

Quotazione: Borsa di Lussemburgo, ExtraMOT

Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc and UniCredit Bank GmbH agiscono come Joint Lead Managers e Bookrunners.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “L’emissione del nostro ottavo green bond è un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità del Gruppo. L’ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma di Generali come assicuratore, asset manager e investitore responsabile. L’operazione estende inoltre la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie”.

Il Gruppo Generali

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a € 82,5 miliardi nel 2023. Con 82 mila dipendenti nel mondo e 70 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c’è l’impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un’eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.