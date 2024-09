Dexelance presenta i risultati del gruppo al 30 giugno 2024

Dexelance ha annunciato i risultati al 30 giugno 2024 con ricavi di 151 milioni di euro e un EBITDA Adjusted di 19,1 milioni di euro. L’utile netto Adjusted è di 6,8 milioni di euro e la posizione bancaria netta è di 12 milioni di euro, con investimenti continuativi in struttura e brand

Il Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A. (DEX.MI), gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma (la “Società” o il “Gruppo”), ha approvato in data odierna le informazioni finanziarie periodiche al 30 giugno 2024.

I risultati del primo semestre 2024 di Dexelance

Il Gruppo ha registrato ricavi pari ad Euro 151,0 milioni, in crescita del 9,2% rispetto ai ricavi Full del primo semestre 2023, con una variazione organica leggermente negativa (-4,3%).

Il semestre 2024 è stato caratterizzato da un contesto di mercato sfidante, nel quale il Gruppo ha registrato una buona performance nel comparto residenziale (aree Furniture, Lighting, Kitchen&Systems), con una crescita del 16,4%, trainata dal buon andamento dell’area Kitchen&Systems e dall’ingresso nel perimetro delle società acquisite nel secondo semestre 2023, Axolight e Turri.

L’area Luxury Contract ha invece registrato una temporanea performance negativa (-8,7% rispetto al 2023), dovuta essenzialmente allo slittamento di alcune importanti commesse nella seconda parte dell’anno.

L’incidenza delle esportazioni è stata pari al 73%, in linea con l’anno precedente. L’Europa si conferma il primo mercato di sbocco, anche se il rallentamento di Francia e Germania è stato evidente, ma ben controbilanciato dalle vendite in Medio Oriente e Africa, confermando il sempre più forte posizionamento internazionale del Gruppo. Sempre buone le performance in Nord America, terzo mercato di esportazione e area in cui Dexelance ha continuato ad investire mediante il rafforzamento della filiale commerciale e l’apertura di nuovi spazi.

Si segnala infatti che, in occasione del NYCxDESIGN Festival tenutosi a maggio, Gervasoni ha inaugurato un nuovo flagship store a New York, situato al primo piano dello spazio in Lexington Avenue dove a ottobre 2023 avevano già aperto i loro monomarca Meridiani e Davide Groppi.

L’EBITDA è pari ad Euro 18,5 milioni (rispetto a Euro 21,6 milioni nel 2023). L’EBITDA Adjusted è pari ad Euro 19,1 milioni, in calo del 22,2% rispetto al dato Full Adjusted 2023. La riduzione della marginalità percentuale, pari al 12,6% dei ricavi, è in gran parte dovuta alla prosecuzione del programma di investimenti, in particolare in marketing e commerciali, volti a spingere la crescita della rete distributiva e il posizionamento dei brand del Gruppo, nonché al progressivo ulteriore rafforzamento organizzativo delle società.

Il semestre si è chiuso con un Utile Netto pari ad Euro 1,0 milioni (rispetto ad Euro 5,8 milioni nel 2023). L’Utile Netto Adjusted è pari ad Euro 6,8 milioni, anch’esso in calo rispetto al dato di Utile Netto Full Adjusted di Euro 12,3 milioni al 30 giugno 2023.

La posizione bancaria netta al 30 giugno 2024 è pari ad Euro 12,0 milioni. La generazione di cassa nel semestre è stata trainata da un buon andamento del capitale circolante e da capex contenuti, in linea con il modello di business del Gruppo. Considerando anche i debitiper earnout e acquisto quote di minoranza mediante esercizio di opzioni put&call, la posizione finanziaria netta è pari ad Euro 81,6 milioni, prevalentemente a medio termine. Nel corso del secondo trimestre 2024 il Gruppo ha pagato earnout per un ammontare complessivo di Euro 7,0 milioni. Considerando i debiti derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16, pari ad Euro 35,1 milioni, la posizione finanziaria netta ammonta ad Euro 116,7 milioni.

Il semestre è stato caratterizzato dalla partecipazione delle società del Gruppo a diversi festival ed eventi fieristici dedicati al mondo dell’arredamento e del design. In particolare, tutti i sette brand dell’area Furniture e Binova hanno partecipato al Salone del Mobile in aprile, sia attraverso la presentazione di nuovi prodotti in fiera, sia con installazioni ed eventi specifici legati al circuito del Fuorisalone. Gervasoni, Meridiani e Davide Groppi hanno partecipato al NYCxDESIGN Festival, durante il quale presso gli spazi di Lexington Avenue si è tenuto un evento dedicato alla comunità dei designer e architetti organizzato in collaborazione con Dezeen, rinomato magazine internazionale di design e architettura. Inoltre, Meridiani e Saba hanno preso parte all’iniziativa “3daysofdesign”, tenutasi in giugno a Copenaghen, durante la quale Saba ha esposto le proprie collezioni “Cime” e “Vela” all’interno della Soho House cittadina e Meridiani ha inaugurato la prima “Meridiani House” internazionale, nuovo retail concept presentato a Milano in occasione del Salone.

Il Consiglio di Amministrazione odierno ha anche approvato la politica di dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholders rilevanti per la società, disponibile sul sito internet della Società (www.dexelance.com) alla sezione “Investors/Governance/Documenti e procedure”.

Il Presidente e Amministratore Delegato, Andrea Sasso, e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alberto Bortolin, dichiarano ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Decreto Legislativo no. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato, nonché nei prospetti all’Allegato 1, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie consolidate sono state redatte conformemente ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea.

Si ricorda che i dati al 30 giugno 2024 inclusi nel comunicato non sono contrassegnati come “Reported” o come “Full” in quanto, non essendo intervenute variazioni nel perimetro di consolidamento nel corso del semestre commentato, i due dati coincidono. Tali dati sono rappresentati in dettaglio nell’Allegato 1.

Le relative variazioni sono state calcolate rispetto ai dati “Full” al 30 giugno 2023 (anch’essi rappresentati in dettaglio nell’Allegato 1), calcolati includendo nel perimetro di consolidamento anche i risultati di Cubo Design come se l’acquisizione della società fosse avvenuta in data 1 gennaio 2023 (operazione perfezionata in data 31 gennaio 2023).

Nel presente documento, in aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli International Financial Reporting Standards (IFRS), vengono presentate alcune grandezze derivate da queste ultime ancorché non previste dagli IFRS (Non-GAAP Measures) in linea con le linee guida dell’ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance (Orientamenti ESMA/2015/1415, adottati dalla Consob con Comunicazione n. 92543 del 3 dicembre 2015) pubblicati in data 5 ottobre 2015. Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione di gruppo e non devono essere considerate alternative a quelle previste dagli IFRS.