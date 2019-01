Compagnie aeree: quali sono le più puntuali? Ecco la classifica

OAG Aviation Worldwide ha stilato la classifica mondiale delle compagnie aeree più puntuali al mondo – A sorpresa, sul podio non ci sono le big – Passati in rassegna anche gli aeroporti

Copa Airlines è la compagnia aerea più puntuale del mondo. La compagnia panamense precede Air Baltic (Lettonia) e Hong Kong Airlines nella classifica 2018 redatta da OAG Aviation Worldwide LTD.

Lo studio ha analizzato 58 milioni di voli partiti e atterrati nel corso dell’anno passato che hanno trasportato 4,3 miliardi di passeggeri. Da sottolineare che, per entrare in classifica, un vettore deve consentire a OAG di tracciare almeno l’80% dei suoi viaggi. Non a caso, Ryanair non è entrata nell’analisi.

Scendendo nei dettagli, gli aerei di Copa Airlines nel 2018 hanno registrato l’indice di puntualità più alto in assoluto, con l’89,8% dei voli partiti o atterrati entro quindici minuti rispetto all’orario previsto dallo schedule. Il tasso di puntualità della seconda classificata, Air Baltic, arriva invece all’89,17%, mentre Hong Kong Airlines raggiunge l’88,11%.

Andando avanti con la classifica, al quarto posto c’è Hawaiian Airlines, mentre in quinta e sesta posizione troviamo Bangkok Airlines e Qantas (85,6%). Settima Latam Airlines Group (85,6%), ottava Azul (85,2%). Chiudono la top ten delle compagnie aree più puntuali Qatar Airways (85,17%) e Klm (84,52%).

La rassegna di Oag ha fotografato anche Alitalia che si è posizionata al ventesimo posto nella classifica mondiale, quarta compagnia a livello europeo (dietro a Baltic, Klm e Iberia), con l’82,87 per cento di voli in grado di centrare l’obiettivo dello studio.

Nel ranking riservato alle sole low cost, vince Azul, (ottava nella classifica generale) seguita da Jetstar Asia e dalla giapponese Solassed. Transavia, sesta, e Norwegian, diciottesima, sono le uniche europee in top 20.

OAG ha passato in rassegna anche gli aeroporti, dividendoli in 5 categorie in base al numero di passeggeri. Al primo posto della top 10 generale troviamo – un po’ a sorpresa – Minsk National Airport, con un indice di puntualità del 92,35 per cento. Sul podio, ma a distanza di circa sei punti, ci sono poi lo scalo arabo Abha e il messicano San José del Cabo. Nessun aeroporto italiano è presente nei primi venti posti nella classifica assoluta. Linate si piazza invece al decimo posto, con un punteggio dell’83,5%, tra gli aeroporti medi (5-10 milioni), dove in vetta troviamo Panama City (91,11 per cento) che precede Dammam (Arabia) e Viracopos, il terzo aeroporto di San Paolo del Brasile.