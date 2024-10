“Comedian”: la banana legata con nastro adesivo di Maurizio Cattelan all’asta da Sotheby’s in cerca di un nuovo record

Maurizio Cattelan sarà protagonista con l’opera “Comedian” all’asta di Sotheby’s che si terrà il prossimo novembre dopo essere esposta in un tour mondiale. La stima è di 1–1,5 milioni di dollari ma non è difficile immaginare che concorrerà ad un nuovo record

Era dicembre 2019 quando Maurizio Cattelan ha affascinato il mondo con il suo debutto ad Art Basel Miami Beach con una banana fissata (Comedian) con nastro adesivo a un muro lasciando un impatto duraturo sulla cultura contemporanea. La sua prima apparizione ha segnato un record folle dividendo spettatori e critici allo stesso modo causando un tale pandemonio che dovette essere rimosso dai locali prima della fine della fiera. Ampiamente venerato, e fortemente contestato nessun’altra opera d’arte del XXI secolo aveva suscitato così tante polemiche, ma ha anche stimolato l’immaginazione e ha innalzato la definizione stessa dell’arte contemporanea.

Dopo la sua presentazione nel 2019, Comedian ossia la banana legata con nastro adesivo è presente sulla copertina di The New York Post e divenne un media di ineludibile fenomeno. L’opera è concepita in un’edizione di tre esemplari più due prove d’artista di cui un esemplare si trova nella collezione di Museo Solomon R. Guggenheim, New York.

Cattelan come il ready made di Duchamp

Letteralmente e metaforicamente avvicinandoci lo specchio al volto dell’arte contemporanea, le origini di Comedian possono risalire al readymade duchampiano. Come Duchamp trasformò un orinatoio in un’opera fondamentale di arte moderna attraverso la firma audace del readymade con lo pseudonimo di “R. Mutt’, Cattelan porta il banale nello straordinario sfruttando i sistemi di esposizione di opere d’arte. Attraverso la sua presentazione in un prciso contesto, Cattelan eleva l’oggetto del quotidiano al regno dell’arte, seguendo le orme di Dada e Warhol, per il quale era nata l’idea, o il concetto dove l’importanza sta nel processo di creazione.

L’opera stimata 1-1,5 milioni di dollari, sarà offerta da Sotheby’s all’asta per la prima volta come pezzo forte questo novembre a New York. Il lavoro porterà sul palcoscenico globale, dando il via con una mostra di un giorno (28 ottobre) a New York e a seguire un tour mondiale che include Londra, Parigi, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo e Los Angeles, prima di tornare a New York per l’esposizione prima dell’asta del 20

Novembre.

Il record d’asta dell’artista è stato stabilito nel 2016, quando è stato venduto per 17,2 milioni di dollari

In molti modi, il titolo di Comedian ne è un autoritratto famigerato dell’ enfant terribile: un capolavoro unico raggiunto attraverso provocazione, umorismo e dissacrazione. Cattelan utilizza l’umorismo per sondare la distinzione tra arte e vita attraverso una sensibilità spiccatamente pop. L’artista ha dichiarato al The Art Newspaper: “Quando l’arte ci fa sentire qualcosa e ci mette nella condizione di disagio, è allora che ha un impatto.” Per i modi in cui il suo lavoro piace e ci mette a disagio, è tanto tragico quanto è più comico.

Chi è Maurizio Cattelan

Maurizio Cattelan è tra i più geniali provocatori dell’arte contemporanea. Ha persistentemente sconvolto lo status quo dell’arte nel mondo in modi significativi, irriverenti e spesso controversi. Descrivendo il suo lavoro, la curatrice Nancy Spector ha scritto: “È ambizioso ma ironico; comico ma critico; e sfuggente ma immediatamente accessibile, data la sua sensibilità pop. Come un fuorilegge esperto, Cattelan naviga sulla linea sottile tra ciò che è socialmente e culturalmente accettabile e cosa non lo è.” Cattelan ha esposto ampiamente nel corso della sua carriera, comprese mostre personali al Museum of Modern Art di New York (1998), Centre Georges Pompidou di Parigi (2000), Museo d’Arte Contemporanea di Los Angeles (2003), Musée du Louvre di Parigi (2004) e la Collezione Menil di Houston (2010). Nel 2011, il Museo Solomon R. Guggenheim a New York ha allestito un’importante retrospettiva del suo lavoro, intitolata All. Anche Cattelan ha partecipato a numerose fiere d’arte contemporanea tra cui la Biennale di Venezia (1993, 1997, 1999, 2002 e 2011) e la Biennale di Whitney (2004).