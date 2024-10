Come il design rinnova la ceramica: incontro il 22 ottobre 2024 all’Adi Design Museum di Milano

Esperti del settore racconteranno come il design abbia influenzato sanitari, piastrelle e grandi superfici ceramiche, creando nuovi linguaggi e strategie produttive

Ci sono luoghi dove il design non è solo un vezzo estetico, ma un elemento fondante di innovazione e sviluppo. Uno di questi settori è la ceramica, dove il design si è trasformato in un vero e proprio motore di cambiamento. Il 22 ottobre 2024, alle 18:00, presso l’Adi Design Museum di Milano, si terrà un incontro intitolato “Innovare i processi: il design e la filiera ceramica”, in occasione della mostra Design di Filiera. La filiera della ceramica. Un appuntamento da non perdere, per chi vuole comprendere come il design stia rivoluzionando questo settore.

Il ruolo del design nella filiera ceramica è molto più ampio di quanto si possa immaginare. Non si tratta solo di rendere più attraenti piastrelle e sanitari, ma di ripensare l’intero processo produttivo, creando un linguaggio nuovo per prodotti e tecnologie emergenti. A questo evento interverranno nomi di spicco che racconteranno come il design si sia integrato in modo profondo e trasformativo all’interno della filiera.

Gli interventi

A condurre l’incontro sarà Carlo Branzaglia, membro del Consiglio direttivo di Adi, che ha curato la mostra insieme a Wladimiro Bendandi. La mostra, che chiuderà il 27 ottobre, è frutto di anni di ricerca sul ruolo del design nelle filiere produttive, con un focus particolare sull’industria ceramica. L’occasione è resa ancora più speciale dalla celebrazione dei 10 anni dell’Adi Ceramics & Bathroom Design Award, un premio che ha dato visibilità alle eccellenze del design ceramico in Italia.

Ad aprire il dibattito sarà Angelo Dall’Aglio, direttore operativo di Cersaie, la fiera hub di riferimento per il settore ceramico, che parlerà delle attività culturali e comunicative legate alla manifestazione, dimostrando come Cersaie sia un punto di incontro fondamentale per produttori, designer e creativi, un vero trampolino di lancio per l’innovazione nel settore.

Segue Ambrogio Rossari, che vanta una carriera pluridecennale nel design di sanitari e piastrelle, e Diego Grandi, fondatore di Dgo_ Diego Grandi Office, che illustrerà come le grandi lastre ceramiche abbiano introdotto nuove sfide progettuali.

Anche il concept processuale merita attenzione, e qui entra in gioco Federica Biasi, che con il suo studio si occupa di art direction per aziende che operano sia nel campo dei sanitari che dei rivestimenti.

Infine, l’aspetto più strategico e sperimentale sarà affrontato da Giacomo Bertolazzi, head della scuola di Design presso Ied Milano. La sua visione è quella di una filiera sempre più connessa, dove fiere, associazioni e aziende collaborano per creare una rete di sperimentazione e innovazione.

Insomma, l’incontro del 22 ottobre non sarà solo una riflessione sul passato, ma una finestra aperta sul futuro della filiera ceramica. Un futuro in cui il design non è più un optional, ma un elemento centrale per affrontare le sfide della modernità.