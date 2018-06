Comcast sfida Disney: assalto a Fox con 65 miliardi cash

E’ vicina la resa dei conti tra Comcast, il più grande gruppo via cavo degli Usa, e Disney: l’oggetto del contendere è la 21st Century Fox che Murdoch lo scorso dicembre aveva deciso di cedere a Disney con un’operazione da 52,4 miliardi in azioni – Ma ora Comcast rilancia.

La guerra tra Comcast e Walt Disney è ufficialmente iniziata. E Rupert Murdoch, patron di 21st Century Fox (oggetto del contendere tra i due colossi), studia la situazione. Come ampiamente atteso Comcast, gruppo che controlla NBCUniversal, dunque canali tv come Cnbc, Nbc News e Msnbc e, tra gli altri asset, possiede lo studio cinematografico Universal, ha lanciato un’offerta interamente in contanti di circa 65 miliardi di dollari per gli asset che 21st Century Fox lo scorso dicembre aveva deciso di cedere a Disney in un’operazione da 52,4 miliardi in azioni. Secondo Dealogic, si tratta della proposta in cash più grande mai fatta prima d’ora, anche includendo il debito di Fox pari a 13,5 miliardi. Lo scorso anno il colosso dell’intrattenimento di Murdoch aveva respinto un’offerta tutta in titoli di circa 60 miliardi arrivata proprio da Comcast, che ora ci riprova.

La sfida, volendo individuare le icone dei rispettivi gruppi, è tra Jurassic Park e Topolino o, detta in altri termini, più istituzionali, tra Brian Roberts (Ceo del più grande gruppo di servizi via cavo Usa, Comcast) e Robert Iger, boss di Disney che proprio grazie all’intesa con Murdoch decise di allungare la sua permanenza al vertice della società fino alla fine del 2021 anziché andarsene nel luglio 2019. Il rancore tra i due giganti è in realtà più vecchio: risale al 2004, quando Comcast cercò di comprare Disney. E si è di nuovo concretizzato lo scorso aprile, quando Comcast ha sfidato Disney e Fox anche in Inghilterra con un’offerta di 22 miliardi di sterline per Sky. La proposta di Comcast offre ai soci di 21st Century Fox 35 dollari per ogni azione e il 100% delle azioni della nuova Fox che emergerà dallo scorporo degli asset che Murdoch vuole cedere. Essa rappresenta un premio del 19% rispetto a quella di Disney.