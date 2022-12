Colpo grosso di Microsoft: acquista il 4% della Borsa di Londra. Obiettivo: la gestione dei dati finanziari

Il colosso hitech Usa ha acqustato la quota da da Blackstone-Thomson Reuters. Prima dell’annuncio, la partecipazione valeva circa 2 miliardi. Poi il titolo è decollato

I dati e la loro gestione stanno alimentano la nuova corsa all’oro nei vari ambiti, anche in quello finanziario. Lo stanno facendo Google, Amazon, Apple. La mano ora passa al gigante software Usa Microsoft che ha annunciato l’acquisto del 4% di London Stock Exchange Group (Lseg), il gruppo che controlla la Borsa di Londra e la piattaforma Refinitiv.

Il colosso informatico fondato da Bill Gates ha acquisito la quota da Blackstone-Thomson Reuters, primo azionista della società con il 22%. Prima dell’annuncio, la partecipazione valeva circa 2 miliardi, ma il suo valore è già cresciuto significativamente. Al momento, infatti, il titolo Lseg tratta in rialzo di oltre il 4%, per una capitalizzazione vicina ai 45 miliardi.

Secondo l’accordo, LSEG si assume l’impegno contrattuale con Microsoft di acquistare servizi per almeno 2,8 miliardi di dollari nel corso della durata decennale della partnership per favorire la migrazione della piattaforma dati dell’operatore di borsa nel cloud. “Questa partnership strategica è una pietra miliare significativa nel processo di LSEG volto a diventare leader globale nelle infrastrutture dei mercati finanziari e nel business dei dati, e trasformerà l’esperienza dei nostri clienti”, ha commentato David Schwimmer, CEO del London Stock Exchange nella nota. “Riteniamo che la nostra partnership con Microsoft trasformerà il modo in cui i nostri clienti scoprono, analizzano e scambiano titoli in tutto il mondo”. L’acquisto da parte di Microsoft dovrebbe essere completato nel primo trimestre del 2023 e i due big tech si sono impegnati a non vendere azioni per almeno un anno.

Borsa di Londra: nuovo passo nella mutazione tecnologica

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello di un puzzle più esteso che riguarda la trasformazione tecnologica di Lseg che va oltre i tradizionali scambi di borsa e che comprende da una parte l’acquisizione di Refinitiv, provider di dati finanziari e gestore di piattaforme di trading nel 2021 e dall’altra la cessione per 4,32 mld di Borsa Italiana a Euronext nell’ottobre 2020.

Ora la London Stock Exchange trasferirà le sue infrastrutture e dei suoi servizi sul cloud di Microsoft, targato Azure. La borsa di Londra inoltre utilizzerà Microsoft Teams per le comunicazioni e l’intelligenza artificiale (AI) della big tech per migliorare e approfondire le analisi dei dati finanziari.

“Inizialmente l’attenzione si concentrerà sulla realizzazione dell’interoperabilità tra LSEG Workspace e Microsoft Teams, Excel e PowerPoint con altre applicazioni Microsoft e una nuova versione di LSEG Workspace”, ha spiegato l’azienda statunitense. Più a lungo termine, spiega una nota, «Lseg e Microsoft hanno concordato di esplorare lo sviluppo di un’infrastruttura digitale di mercato basata sulla tecnologia cloud, con l’obiettivo di rivoluzionare le modalità di interazione fra gli attori finanziari e il mercato dei capitali».

LSEG aveva acquistato Refinitiv per 27 miliardi di dollari dal consorzio composto da Blackstone e Thomson Reuters, raggiungendo con quella operazione “buoni progressi” nel programma di fornitura della sua piattaforma di dati basata su cloud, si legge nel comunicato. Thomson Reuters, che possiede Reuters News, detiene una partecipazione di minoranza in LSEG a seguito dell’accordo su Refinitiv.

“I progressi nel cloud e nell’intelligenza artificiale trasformeranno radicalmente il modo in cui le istituzioni finanziarie ricercano, interagiscono e effettuano transazioni tra asset class e si adatteranno alle mutevoli condizioni di mercato”, ha sottolineato Satya Nadella, Ceo e presidente di Microsoft. “La nostra partnership unirà la leadership del settore del London Stock Exchange Group con la fiducia e l’ampia gamma di Microsoft Cloud, che comprende Azure, AI e Teams, per creare servizi di nuova generazione che consentiranno ai nostri clienti di generare insight, automatizzare processi complessi e dispendiosi in termini di tempo e, in ultima analisi, fare di più con meno”.

Il possesso e la gestione dei dati fanno gola a molti

Microsoft non è l’unica ad aver fiutato l’affare nella gestione dei dati finanziari. Google sta esplorando la fornitura e analisi di dati attraverso Google Finance e nel settore dei pagamenti è attiva con con Google Pay. Apple sta esplorando il settore del credito e, dopo aver lanciato il Buy Now Pay Later, ha da poco annunciato l’offerta negli Stati Uniti di un conto di risparmio in collaborazione con Goldman Sachs. Amazon, infine, ha da poco inaugurato in Regno Unito un servizio di comparazione delle polizze assicurative.