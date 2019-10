Colosseo: al via la gara Consip da 600 milioni

E’ stata pubblicata la gara, in linea con il Mibact, per l’affidamento dei servizi dell’area archeologica: biglietteria e accoglienza ma anche editoria e merchandising

Vale 593 milioni di euro la nuova gara Consip, in linea con il progetto realizzato con il Mibact, per l’affidamento in concessione, per cinque anni, dei servizi museali per il Parco archeologico del Colosseo (l’area che comprende Anfiteatro Flavio, Foro romano-Palatino e Domus Area). L’obiettivo della gara è di migliorare i servizi offerti al pubblico in un’area che è tra le più importanti al mondo dal punto di vista archeologico.

La gara è suddivisa in due lotti – comunica una nota congiunta – il primo dedicato ai servizi di biglietteria, informazioni, accoglienza e assistenza alla visita e il secondo ai servizi di editoria e di vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica (bookshop) – e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo, con una ripartizione dei punteggi pari a 80 tecnici e 20 economici) proprio per valorizzare il più possibile la qualità dei servizi offerti.

Si tratta dell’iniziativa più importante finora realizzata nell’ambito della collaborazione fra Consip e Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo (Mibact) – rinnovata nel giugno scorso – che affida a Consip il compito di realizzare le gare per il rinnovo delle concessioni dei servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico nei 32 Istituti museali autonomi e nei 17 Poli museali regionali. Finora sono state bandite 22 gare per un valore totale di oltre 1 miliardo di euro. Una collaborazione che, sottolinea l’Ad di Consip Cristiano Cannarsa, “rappresenta per Consip una grande opportunità di servizio all’immenso patrimonio artistico del Paese”.

Di queste 11 sono state già aggiudicate in via definitiva: per i servizi di vigilanza del Parco archeologico del Colosseo; la caffetteria del Parco Archeologico del Colosseo, della Pinacoteca di Brera a Milano e del Museo archeologico di Napoli; i servizi di ristorazione del Vittoriano a Roma e di Palazzo Massimo, sempre a Roma; biglietteria, didattica e bookshop della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea a Roma; biglietteria, bookshop e assistenza alla visita del Parco Archeologico di Paestum, biglietteria e bookshop delle Gallerie dell’Accademia di Venezia; i servizi museali dei Musei Reali di Torino e della Galleria Nazionale/Polo Museale delle Marche.

Si attende a breve l’aggiudicazione delle altre gare per i servizi museali della Galleria dell’Accademia di Firenze/Museo di San Marco, del Cenacolo Vinciano a Milano e del Palazzo Ducale a Mantova.

Infine, nei prossimi mesi saranno avviate le gare per i servizi museali delle Gallerie degli Uffizi di Firenze e i servizi di ristorazione della Reggia di Caserta e di Palazzo Reale di Genova. A queste si aggiungono le gare già bandite di recente, per i servizi museali dei Musei del Bargello a Firenze e della Pinacoteca di Brera/Palazzo Citterio a Milano e i servizi di caffetteria, ristorazione e bookshop del Complesso monumentale della Pilotta di Parma.