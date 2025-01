Collezionismo vini e spiriti: si rinnova il progetto creato da Sotheby’s e Napa Valley Vintners per raccogliere fondi e sostenere iniziative locali

Si rinnova il rapporto tra Sotheby’s e Napa Valley Vintners con l’obiettivo di garantire che l’industria vinicola di Napa rimanga in prima linea offrendo continue opportunità di scoperta e filantropia

La collaborazione tra Sotheby’s e Napa Valley Vintners, visto il successo, prosegue ancora fino al 2027. Questo rapporto continuativo, iniziato tre anni fa, ha portato una crescita notevole e successo sia per l’industria vinicola della Napa Valley che per la comunità vinicola globale. Insieme, hanno sostenuto i programmi locali della Napa Valley, raccogliendo fondi significativi fondi e ha fatto conoscere agli appassionati di vino di tutto il mondo i migliori vini di Napa.

Da quando è iniziato il rapporto, la crescita anno su anno è stata notevole, con le vendite in aumento del 66% negli ultimi tre anni, da 4,2 milioni di dollari nel 2022 a 7 milioni di dollari nel 2024. Le vendite di Napa Valley Vintners rappresentano ora quasi il 30% delle aste di vino servite da Sotheby’s negli Stati Uniti da inizio anno, un aumento significativo rispetto al 13% nel 2022. Con questo rinnovato impegno fino al 2027, entrambi le organizzazioni cercano di basarsi su questi risultati e di lasciare un’eredità di impatto. Durante questo periodo, Sotheby’s ha alimentato Napa Valley Vintners (NVV) e Collective. Le aste di beneficenza tutto l’anno della Napa Valley (CNV), hanno creato nuove opportunità per consumatori, collezionisti ed intenditori di vino di tutto il mondo per scoprirne di più I celebri vini della Napa Valley, nonché la rinomata collaborazione della regione comunità.

Gli eventi e le aste per il 2025 per sostenere iniziative locali

Nel 2025, Sotheby’s e Napa Valley Vintners presenteranno diverse aste chiave che continueranno a mettere in risalto il meglio dei vini della Napa Valley e raccogliere fondi essenziali per iniziative locali.

Premiere Napa Valley – 22 febbraio 2025

Questo prestigioso evento offrirà ai commercianti di vino l’opportunità di fare offerte su rari, vini unici realizzati esclusivamente per l’asta. Gli offerenti potranno farlo partecipare di persona o online, con i proventi a sostegno dei lavori in corso di Napa Valley Vintners.

Asta Napa Valley – 6-7 giugno 2025

La Napa Valley ritorna con la sua asta di barili venerdì e con asta dal vivo sabato. Chiunque, in qualsiasi parte del mondo, può ospitare ospitalità e festeggiamenti di classe nella Napa Valley partecipando all’esperienza dell’asta tramite le offerte online di Sotheby’s. Nel giugno 2022, Sotheby’s aveva portato online lo stile innovativo di offerte di NVV al pubblico per l’asta dei barili della Napa Valley.

Essendo la principale regione produttrice di vino negli Stati Uniti, la Napa Valley rappresenta solo il 4% del raccolto di uva della California, ma rappresenta un sorprendente 30% del valore del vino dello stato. Con il 95% delle aziende vinicole di Napa che sono di proprietà familiare e molte producendo meno di 5.000 casse all’anno, i vini Napa sono molto ricercati per la loro qualità e rarità.

Informazioni sui viticoltori della Napa Valley Vintners

L’associazione commerciale no-profit Napa Valley Vintners coltiva l’eccellenza dal 1944 ispirando i suoi quasi 550 soci a produrre costantemente vini della massima qualità, fornire leadership ambientale e attenzione allo straordinario posto che chiamano casa. NVV ha investito più di 230 milioni di dollari nella comunità assistenza sanitaria, sviluppo giovanile e ambiente nella contea di Napa, ed è dedicato a migliorare la diversità e a sostenere l’inclusione nella sua comunità e l’industria del vino.