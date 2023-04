Collezionismo e auto da rally, conclusa per 6,3 milioni di sterline l’asta di Bonhams

Record d’asta da Bonhams,per le due auto: Richard Burns Subaru WRC99 e 1964 Team Trophy Winner Mini Cooper ‘S’. Asta al Goodwood Members’ Meeting con il 75% di vendita

Due delle auto da rally ufficiali più famose per affrontare il Rally di Monte Carlo sono state al centro della scena della prima vendita della stagione di Bonhams UK al Goodwood Members’ Meeting di domenica, che ha realizzato 6,3 milioni di sterline con un tasso di vendita del 75%.

Record: Richard Burns Subaru WRC99 e 1964 Team Trophy Winner Mini Cooper ‘S’

Una Subaru Impreza WRC99 del 1999, guidata dal defunto Richard Burns, futuro Campione del mondo di rally nel Rally di Monte Carlo del 2000, è stata venduta per £ 448.500, mentre una Austin/Morris Mini Cooper “S” del 1963, guidata da Flying Finn Rauno Aaltonen, ha ottenuto £ 143.750. La Mini si è assicurata il trofeo a squadre dell’evento del 1964, insieme alle sue due auto gemelle guidate notoriamente dal vincitore assoluto Paddy Hopkirk e Timo Mäkinen.

Gli altri punti salienti della vendita

1931 Bentley Tourer stile Le Mans da 8 litri, l’autovettura “silenziosa da 100 miglia all’ora”, venduta per £ 563.500 in cima alla vendita

1972 Porsche 911S 2.4-Litre 'Ölklappe' Coupé, un raro modello di un solo anno, che ha fatto £ 209.300

Una coppia di Aston Martin DB6 Mk2 del 1970 ha superato le loro stime, con una Vantage Sports Saloon che guadagnava £ 270.250, mentre la sua gemella Sports Saloon è stata venduta per £ 185.150.

1923 Progetto Bugatti Tipo 23 Brescia Modifiée, ha raddoppiato la sua stima, venduta per £ 113.850.

Un veicolo cerimoniale Land Rover Series IIA 109" 4×4 del 1968, utilizzato dalla Regina Elisabetta II durante il suo Silver Jubilee Tour del 1977, venduto per £ 69.000.

La prossima asta il 29 aprile a Newport, Rhode Island

La prossima asta di Bonhams Collector Cars, la Two Generations Collection, che offre una collezione familiare di automobili in gran parte Brass Era, si svolgerà a Newport, Rhode Island, il 29 aprile. Il 13 maggio segue una nuova vendita europea a Bruxelles, The Autorworld Sale.