Cina, non c’è solo Evergrande: anche Country Garden presenta richiesta di liquidazione. In Borsa giù del 12%

Dopo Evergrande, un altro colosso immobiliare cinese crolla. La società ha debiti per oltre 200 miliardi di dollari

Nuova tegola sul settore immobiliare cinese. Così come era accaduto per Evergrande, anche Country Garden, il più grande sviluppatore immobiliare privato della Cina, ha riferito di essere alle prese con la richiesta di liquidazione sul mancato rimborso di un prestito del valore di 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 205 milioni di dollari Usa), promossa da un creditore. Lo ha annunciato la stessa compagnia con una nota alla Borsa di Hong Kong dove il titolo ha ceduto oltre 12 punti percentuali. Country Garden, già in default, ha debiti per oltre 200 miliardi di dollari.

A fine gennaio il tribunale di Hong Kong aveva messo in liquidazione Evergrande, l’altro gigante cinese del settore immobiliare, sommerso da oltre 300 miliardi di dollari di debiti. La decisione aveva sancito il fallimento del piano di salvataggio perseguito negli ultimi anni.