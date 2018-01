Cina, crescita accelera dopo 7 anni: Pil +6,9% nel 2017

L’economia asiatica torna a correre: le stime del Governo si erano fermate al 6,5% mentre un +6,8% era stato ipotizzato nelle recenti analisi della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.

L’economia cinese torna a volare, e lo fa persino migliorando le aspettative del mercato. Il gigante asiatico infatti ha registrato nel quarto trimestre del 2017 un Pil in crescita del 6,8% su base annua, oltre il 6,7% atteso in media dagli analisti. Per l’intero 2017, secondo quanto ha riferito l’Ufficio nazionale di statistica di Pechino, il rialzo è stato del 6,9%, dal 6,7% del 2016, segnando la prima accelerazione in 7 anni.

Era dal 2010 infatti che il ritmo di crescita della Cina non saliva così da un anno all’altro, e anche in questo caso il dato ha battuto i pronostici: il Governo si era fermato al 6,5% mentre un +6,8% era stato ipotizzato nelle recenti stime della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Va anche aggiunto che il 6,7% del 2016 era stata la performance meno brillante degli ultimi 26 anni, anche se nel 2018 questo record negativo potrebbe essere rivisto: gli economisti in media si attendono per l’anno in corso un ridimensionamento della crescita intorno al 6,5%.

Un altro segnale positivo è intanto arrivato sul fronte del commercio estero, che secondo i dati ufficiali l’anno scorso ha registrato una espansione del 14,2%, dopo un paio d’anni di contrazione.