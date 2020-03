Ciclismo, Coronavirus blocca anche la Milano-Sanremo: il Giro rischia

Con la Classicissima rinviate anche Strade Bianche, Tirreno-Adriatica e Giro di Sicilia. Si spera di recuperarle più avanti ma l’epidemia è una temuta minaccia anche per il Giro d’Italia a maggio.

La Seconda Guerra Mondiale riuscì a bloccare la Milano-Sanremo solo dopo tre anni di tragici eventi bellici, impedendo la disputa solo delle edizioni del 1944 e 1945. Il Coronavirus ha fatto molto prima: dopo appena due settimane di dilagare dei contagi, l’epidemia ha costretto gli organizzatori della Rcs a rinviare la Classicissima di primavera assieme a un pacchetto di corse – Strade Bianche, Tirreno-Adriatica e Giro di Sicilia – in programma in questo mese di marzo.

Il Covid-19 sta bloccando tutto e anche il ciclismo deve fermarsi per ragioni di salute pubblica, anche perché è una disciplina che – a differenza di calcio e basket – non può svolgersi a porte chiuse. Del resto le avvisaglie di una stagione che rischiava di essere terremotata dall’esplodere dell’epidemia si sono manifestate nel recente Uae Tour, con la clamorosa sospensione delle ultime due tappe per due casi sospetti e la successiva immediata scoperta di una dozzina di contagiati alla prova del tampone. Venti squadre subito bloccate all’interno di due hotel adiacenti ad Abu Dhabi, una quarantena che si è protratta per giorni per quattro team -Groupama-Fdj, Cofidis, Gazprom-RusVelo e Uae Team Emirates – posti in isolamento volontario. Tra i contagiati ricoverati in ospedale ci sarebbero quattro ciclisti professionisti le cui generalità non sono state rese note limitandosi a rivelare loro nazionalità: un russo, due italiani e un colombiano – che molti individuano in Fernando Gaviria, essendo l’unico corridore in gara del paese andino.

Milano e la Lombardia, essendo nel mirino del mondo intero, per il focolaio più ampio in atto in Italia non potevano non pesare negativamente sulle decisioni relative allo svolgimento della Milano-Sanremo e delle altre corse organizzate dalla Rcs: dubbio sciolto definitivamente oggi con il rinvio delle gare, inevitabile visto il divieto di manifestazioni sportive aperte al pubblico deciso dal Governo. Gli organizzatori contano di trovare nell’Uci collaborazione attiva per trovare più avanti uno spazio nel nel calendario del ciclismo internazionale, peraltro già intasato di gare da febbraio a fine ottobre. Con la speranza che nel frattempo il Coronavirus perda d’intensità perché altrimenti rischierebbe di saltare anche il Giro in programma a maggio.