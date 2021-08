Cibus: riparte la grande vetrina dell’agroalimentare italiano

A Parma il primo vero banco di prova per il comparto agroalimentare italiano postcovid. Dal 31 agosto al 3 settembre 2000 aziende presenteranno i loro prodotti, tra cui 500 novità ai circa 40.000 operatori internazionali. Il calendario della manifestazione

Sarà Cibus, la prima grande fiera internazionale dedicata all’agroalimentare italiano a riaprire i battenti, in presenza dal 31 agosto al 3 settembre.

Alla manifestazione di Parma sono attese quasi 2000 aziende che presenteranno i loro prodotti, tra cui 500 novità ai circa 40.000 operatori internazionali che parteciperanno, anche grazie al piano di incoming e alla collaborazione con Agenzia ICE (i nuovi prodotti saranno comunicati una settimana prima dell’inizio di Cibus sul sito di manifestazione e tramite l’app Cibus).

Il programma Cibus Destination consentirà ai top buyer esteri di scoprire e approfondire le competenze distintive italiane sia in fiera, con percorsi tematici, sia sul territorio, con visite ai siti produttivi delle aziende alimentari. Cibus rappresenta quindi il primo vero banco di prova per il comparto agroalimentare che può riprendere nell’incontro con i buyers internazionali l’espansione sui mercati esteri e definire le sue strategie di mercato grazie alla presenza in fiera delle aziende agroalimentari, del mondo della distribuzione, delle istituzioni governative e del mondo politico. Per la cronaca l’ultima edizione di Cibus ha registrato 82.000 visitatori da oltre 90 paesi.

Le strategie di crescita e il futuro del settore saranno discusse nei diversi convegni in programma. Nel convegno di inaugurazione Industria e Distribuzione si confronteranno sulle sfide e le opportunità offerte dalla multicanalità, primo convegno di apertura dove l’on line rappresenta sempre di più una dimensione di approfondimento e disintermediazione informativa. Un canale strategico sul piano commerciale e comunicativo sempre più integrato con quello fisico del largo consumo, che cresce grazie alla rinata prossimità e appunto all’on line.

Si delinea dunque uno scenario in cui un italiano su due acquista abitualmente online e un futuro in cui diminuirà sempre più la dicotomia tra fisico e digitale. Oltre al convegno inaugurale si evidenziano, tra gli altri: il convegno di Confagricoltura sul futuro dell’agricoltura italiana; quello sulle prospettive del canale di vendita Horeca, curato da Dolcitalia; “Farm to fork: food waste and sustainability in Europe” a cura di Plug and Play Italy; “Recovery Fund e Pnrr– Tematiche e strumenti agevolativi previsti a supporto degli investimenti dei giovani imprenditori”; “World Food Forum: le sfide delle transizioni climatiche, digitali, sociali le risorse finanziarie previste: l’impatto per le aziende; “Innovare o decrescere? quale strada imboccare per la sostenibilità’ alimentare?”.

Di particolare rilevanza il convegno sulle IG che presenterà, oltre l’offerta italiana, anche quella delle Dop europee e internazionali: “Il Made in Italy agroalimentare e le Indicazioni Geografiche. Le strategie per spingere la crescita”. Una novità è rappresentata dall’ “Ho.Re.Ca.The HUB”, un’area dedicata al canale di vendita Ho.Re.Ca (ristoranti, bar e affini), organizzata in collaborazione con Dolcitalia, società di servizi per il mondo della distribuzione alimentare, dolciaria, d’impulso e beverage.

Oltre all’area espositiva, l’Hub proporrà una riflessione sulle sfide che attendono il canale Ho.Re.Ca. I dati delle vendite di Dolcitalia mostrano un balzo di +11,6% nel mese di giugno 2021, con le vendite ai bar che salgono del 62,6% e quelle ai ristoranti del 43,5%. E poi “Food Innovation Start Up @ Cibus 2021” per presentare le start up più innovative del comparto. L’area dei birrifici artigianale, curata da Unionbirrai che porterà a Parma il premio Birra dell’Anno; “Cibus Off”, il Fuori Salone realizzato nel centro di Parma e attivo dal 29 agosto al 5 settembre.

Tra le novità del fuori salone, Cibus Off sarà partner di “Guest Star Night”: la speciale iniziativa musicale promossa per valorizzare gli artisti locali e offrire concerti gratuiti in spazi inaspettati. Cibus ritorna quest’anno anche nella versione “Food saving” grazie alla partnership con Banco Alimentare.

Per la quarta edizione gli espositori avranno la possibilità di donare le eccedenze a fine manifestazione, perché non vadano sprecate e possano arrivare a persone e famiglie in difficoltà sul territorio regionale, grazie all’attività delle strutture caritative convenzionate con Fondazione Banco Alimentare Emilia- Romagna.

Nei quattro giorni della kermesse interverranno, tra gli altri: Luigi Di Maio, Ministro degli affari esteri; Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Giancarlo Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico; Carlo Maria Ferro, Presidente Agenzia ICE; Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna. Nei due convegni della mattina del 31 agosto prenderanno la parola rappresentanti dell’industria, tra cui Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare, e Marco Travaglia, Vicepresidente di Centromarca e Ad per il Gruppo Nestlè. Nel pomeriggio si terrà l’Assemblea di Federalimentare, con la partecipazione dei principali capitani d’industria dell’alimentare italiano.

I principali portavoce della Distribuzione Moderna saranno presenti a Cibus: Alberto Frausin, Presidente di Federdistribuzione; Francesco Pugliese, Ad di Conad; Marco Pedroni Presidente di Coop Italia; Giorgio Santambrogio, Ad del Gruppo Végé; Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad ed altri ancora.

IL CALENDARIO DELLA MANISTAZIONE

31 AGOSTO

ORE 10.45 | SALA PLENARIA – PAD. 1 convegno inaugurale Agroalimentare, nuovi modelli e prospettive per la crescita Industria e Retail: la ripartenza è omnicanale Alla presenza di Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con gruppo food

ORE 14.30 | SALA PLENARIA – PAD. 1 Made in Italy alimentare: la ripartenza comincia da qui Assemblea Pubblica di Federalimentare alla presenza di Luigi Di Maio Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria organizzato da Federalimentare, sponsored by Deloitte

1 SETTEMBRE 2021

ORE 10.30 | SALA PLENARIA – PAD. 1 Il Made in Italy agroalimentare e le Indicazioni Geografiche. Le strategie per spingere la crescita 10:30 Panel I: Il ruolo della filiera DOP e IGP in Europa e in Italia

11:45 Panel II: Il ruolo della distribuzione e della finanza per le Indicazioni Geografiche Alla presenza di Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali organizzato da Food trend foundation

ORE 15.00 | SALA PLENARIA – PAD. 1 L’informazione nutrizionale in Europa fra rischi ed opportunità organizzato da Confagricoltura

ORE 16.00 | SALA PIETRO BARILLA Tavola rotonda Filiera HoReCa: un confronto diretto per riscrivere le regole organizzato da Dolcitalia

ORE 16.30 | SALA WORKSHOP – PAD. 4 La filiera delle bevande analcoliche, rischi ed opportunità organizzato da Assobibe in collaborazione con Confagricoltura

2 SETTEMBRE 2021

ORE 10.30 | SALA PLENARIA – PAD. 1 Farm to fork: food waste and sustainability in Europe in collaborazione con plug and play italy

ORE 10.00 | SALA WORKSHOP – PAD. 4 L’efficienza energetica nella catena del freddo. Benefici e prospettive per l’industria agroalimentare: il Progetto Europeo ICCEE Corso di formazione – Short Edition (Su invito) organizzato da Federalimentare

ORE 12.00 | SALA PIETRO BARILLA PNRR: strumenti per i giovani imprenditori dell’agroalimentare Alla presenza di Fabiana Dadone, Ministro delle Politiche Giovanili organizzato da gruppo giovani imprenditori di Federalimentare e Confagricoltura

ORE 16.30 | SALA PIETRO BARILLA Filiera del Made in Italy: origine, qualità, sostenibilità grande impero in collaborazione con Confagricoltura

3 SETTEMBRE 2021

ORE 10.00 | SALA PLENARIA – PAD. 1 World Food Forum Le sfide delle transizioni climatiche, digitali, sociali, le risorse finanziarie previste: l’impatto per le aziende (focus Italia)

ORE 10.00 | SALA PIETRO BARILLA Università di Parma e sostenibilità alimentare Ricerca, didattica e formazione imprenditoriale a supporto del Food system ORE 10.45 | SALA PIETRO BARILLA Innovare o decrescere? Quale strada imboccare per la sostenibilità alimentare? LE VILLAGE by CA PARMA, in collaborazione con AR-TER, FEDERALIMENTARE , ICE AGENZIA E UNIVERSITA’ DI PARMA Partner dell’iniziativa Food Innovation Start Up @ Cibus