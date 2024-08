Christie’s: Marina Abramovic e altri artisti donano una propria opera a favore di “Blu Marine” per la salvaguardia degli oceani

Art for the Ocean, un’iniziativa filantropica che si svolgerà durante la 20th/21st Century Art Marquee Week della casa d’aste Christie’s nell’ottobre 2024, in coincidenza con Frieze Art Fair a Londra

Blue Marine, un ente di beneficenza dedicato alla protezione dell’oceano e alla lotta alla pesca eccessiva, uno dei maggiori problemi ambientali del mondo, collabora con Christie’s su Blue.

Più di 20 artisti leader a livello mondiale stanno donando opere da mettere all’asta nell’ambito delle aste d’arte del 20°/21° secolo di Christie’s a beneficio dei progetti di Blue Marine in tutto il mondo. La missione di Blue Marine è combattere la pesca eccessiva, al fine di aiutare la vita nell’oceano a svolgere la sua funzione vitale di stabilizzare il clima della Terra. I nostri oceani sono in pericolo e la tripla minaccia di perdita di biodiversità, distruzione degli habitat e cambiamento climatico mette a rischio la salute degli oceani, da cui dipende tutta la vita sulla terra. Con l’8% degli oceani protetti in tutto il mondo, Blue Marine si impegna a sostenere l’obiettivo del quadro globale delle Nazioni Unite “30×30”: proteggere il 30% degli oceani del mondo entro il 2030.

Performance di Marina Abramović

Uno dei momenti salienti dell’iniziativa Blue: Art for the Oceans è una fotografia (la prima di un’edizione di tre, più due prove d’artista) scattata durante una performance unica di Marina Abramović nel maggio 2024. Girata a Fire Island a New York, Performance for the Oceans (2024) è il risultato di una collaborazione tra l’artista concettuale e performance serbo e Blue Marine. L’opera raffigura Abramović che dona il suo amore incondizionato e la sua energia ai nostri oceani, evidenziando l’urgente necessità della loro preservazione.

Altri artisti di fama internazionale coinvolti: Yoshitomo Nara, Edmund de Waal, Lydia Blakeley e Jonas Burgert e altri.

Blue: Art for the Ocean evidenzia gli sforzi continui di Christie per sfruttare la propria influenza nel mercato dell’arte per promuovere la sostenibilità e promuovere cambiamenti positivi. Riconoscendo l’urgente necessità di un’azione per il clima, Christie’s si è posta obiettivi ambiziosi per diventare un’azienda più sostenibile, diventando la prima grande casa d’aste a farlo, e questa iniziativa sottolinea ulteriormente questo impegno.