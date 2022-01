Christie’s: asta di opere dalla collezione di William A. Fagaly, collezionista di Arte Outsider

Outsider Art è la vendita di christie’s New York dal vivo che si terrà al Rockefeller Center il 3 febbraio 2022. L’asta presenta capolavori dei principali artisti della categoria, tra cui Henry Darger, Bill Traylor e Martín Ramírez, tra gli altri

La vendita comprende una fantastica selezione di opere provenienti da collezioni private vendute per iniziative filantropiche; inclusa la proprietà della William Louis-Dreyfus Foundation, venduta a beneficio della Fondazione e della Harlem Children’s Zone, e la proprietà della Collezione di William A. Fagaly, venduta a beneficio del William A. Fagaly Memorial Fund for Social Impact di Prospect New Orleans. Il curatore di fama internazionale William Fagaly (1938-2021) ha dedicato la sua decennale carriera al New Orleans Museum of Art per rafforzare la rappresentazione dell’arte africana, dell’arte Outsider e dell’arte contemporanea da parte dell’istituzione. Fu uno dei primi sostenitori degli artisti emarginati, facendo uno sforzo concertato per acquisire lavori all’interno della categoria nella collezione permanente del NOMA. Quando Fagaly iniziò la sua carriera al museo negli anni ’60, il museo possedeva meno di 10 opere d’arte africana. Ora ne include circa 600. Fagaly ha sviluppato stretti rapporti con un certo numero di artisti che ha collezionato, in particolare Sister Gertrude Morgan e David Butler. Un’ardente sostenitrice della carriera di Morgan, Fagaly ha curato diverse mostre del suo lavoro, tra cui il sondaggio postumo del 2004 The Tools of Her Ministry: the Art of Sister Gertrude Morgan presso l’American Folk Art Museum di New York. Nel 1976 è stato il primo curatore a fare una mostra a Butler; Butler è stato successivamente incluso nella storica mostra Black Folk Art in America 1930-1980, aperta alla Corcoran Gallery of Art di Washington DC nel 1982. Walking Stick with Figure, una delle sculture di Butler illustrate nel catalogo Black Folk Art in America, sarà essere presenti nella vendita (stima: $ 4.000-8.000).





La vendita include anche incredibili opere d’arte della Gene and Judy Kohn Collection of Outsider Art, incluso il lotto più alto della vendita, Untitled (Man and Woman) di Bill Traylor (stima: $ 80.000-120.000). La coppia di Boston Gene e Judy Kohn furono i primi collezionisti di arte Outsider, accumulando una meravigliosa selezione di opere all’interno della categoria molto prima che il campo diventasse più ampiamente conosciuto e apprezzato.

BILL TRAYLOR (CIRCA 1853-1949)Untitled (Man and Woman), 1939-1942

Stima USD 80,000 – USD 120,000

I momenti salienti della vendita saranno in mostra presso le gallerie Christie’s di New York al 20 Rockefeller Plaza dal 13 al 20 gennaio 2022 e l’intera vendita sarà esposta dal 29 gennaio al 3 febbraio 2022. La visione è solo su appuntamento. Clicca qui per effettuare una prenotazione.

MARTÍN RAMÍREZ (1895-1963) Untitled, Stima USD 30,000 – USD 50,000