Chiara Ferragni mette le ali a Luxottica

L’influencer di moda più famosa in Italia eia gruppo di occhiali hanno sottoscritto un accordo pluriennale per una nuova linea con marchio Chiara Ferragni. Balzo del titolo in Borsa

Safilo firma un accordo poliennale per il design, la produzione e commercializzazione di occhiali con l’influencer di moda più famosa in Italia, Chiara Ferragni. E il titolo balza del 10% alla Borsa di Milano.

L’annuncio della prima collezione eyewear in licenza a marchio Chiara Ferragni, a dire il vero, ha spinto il titolo di Safilo fino al +13%prima di assestarsi su rialzi attorno al 10%. Dopo la fiammata iniziale, alle 10:43 le azioni sono scambiate a 1,83 euro, in crescita del 6,40%, dopo avere toccato gli 1,968 euro, livello che non si vedeva esattamente da tre anni, dall’11 settembre 2018, riferisce l’agenzia Radiocor.

In base all’accordo sottoscritto tra le parti, gli occhiali – da sole e da vista – saranno presentati per la Primavera-Estate 2022 e saranno disponibili da gennaio 2022. “Safilo rappresenta non soltanto un’eccellenza nell’eyewear ma anche, come il mio marchio, un grande esempio di spirito italiano con una valenza globale”, ha detto l’influencer, Ceo e direttore creativo del brand Chiara Ferragni, sottolineando che “Safilo ha fortemente creduto nel mio marchio e nel lancio di questa nuova categoria”. L’obiettivo dichiarato di Safilo è rafforzarsi sul digitale: negli ultimi mesi il gruppo ha accelerato i propri progetti di trasformazione digitale, lavorando per fare progressi in termini di offerta prodotto, livello di servizio, coinvolgimento dei clienti e connessione digitale.

Il nuovo accordo con Chiara Ferragni, che segna l’ingresso dell’omonimo brand nel mondo delle licenze eyewear, va nella stessa direzione di trasformazione digitale e strategia di coinvolgimento attivo, rivolgendosi alle nuove generazioni attraverso nuovi linguaggi e canali per riflettere ciò che sta accadendo sul mercato. “Insieme vogliamo creare un nuovo marchio fashion di riferimento nell’eyewear che, attraverso il digital, sia in grado di parlare direttamente alle nuove generazioni”, ha detto Angelo Trocchia, amministratore delegato del gruppo Safilo. Il tutto si inserisce nella strategia di crescita dell’azienda dell’eyewear: “La capacità di Chiara Ferragni di dettare i trend di moda e il suo innovativo modello di business sono diventati una caso di studio nella nuova economia digitale. Insieme alla comprovata esperienza di Safilo nella costruzione di marchi, ci saranno molte opportunità da cogliere nel lungo termine grazie a una strategia di crescita e consolidamento internazionale della categoria eyewear”, conclude il comunicato.