Chiara Ferragni entra nel cda di Tod’s e il titolo va in orbita

Tod’s nomina la celebre influencer membro del consiglio d’amministrazione motivando la scelta per “l’impegno sociale” e il “dialogo con le giovani generazioni” – Il titolo schizza ai massimi da oltre un anno – Ferragni: “Ringrazio Della Valle per la fiducia”

Gli investitori di Piazza Affari sono pazzi di Chiara Ferragni. È bastato uno stringato comunicato che annuncia l’ingresso dell’influencer e imprenditrice digitale nel cda di Tod’s per far schizzare al rialzo le azioni dell’azienda guidata da Diego Della Valle. A metà mattinata, il titolo sale del 9,12% a 31,34 euro, ai massimi da oltre un anno.

Non è la prima volta, d’altronde, che Chiara Ferragni smuove la Borsa. Era già successo nel recente passato, quando in seguito ad accordi di partnership siglati con Aeffe, Monnalisa e Giglio Group, le azioni delle tre società erano schizzate alle stelle. Segno che anche il mercato ha compreso come la macchina comunicativa e imprenditoriale costruita dalla celebre influencer funzioni anche a livello finanziario.

Con i suoi 23,3 milioni di follower, Ferragni è una delle più note influencer del pianeta esecondo la classifica dell’agenzia di marketing, Hopper HQ, si piazza al 65esimo posto al mondo quanto a introiti. Chi le chiede di sponsorizzare il proprio prodotto deve sborsare circa 60mila dollari per un singolo post. Ma il successo ha ormai valicato i confini di Instagram. L’imprenditrice ha infatti fondato un proprio brand, “Chiara Ferragni collection”, e “The Blonde Salad”, prima blog, poi piattaforma online con tanto di magazine ed e-commerce. Nel 2017 Chiara Ferragni è stata nominata da Forbes “influencer più potente del mondo”, mentre l’anno dopo il Corriere della Sera l’ha inserita nella lista Futuro Italia insieme all’attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi e al celebre stilista, Giorgio Armani.

“Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni Tod’s nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di amministrazione“.

Questo quanto recita la nota del gruppo che si dice certo del fatto che la conoscenza e l’appeal che Ferragni ha sui giovani, “uniti all’esperienza dei membri del cda”, contribuiranno a costruire “progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato”.

“Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager – ha affermato Chiara Ferragni -. Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo”.