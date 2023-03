Cherry bank lancia la divisione “Alternative Investments”

In una prima fase il focus di Giovanni Bossi sarà sul fixed income, poi su Npl

Cherry Bank, banca specializzata in servizi di supporto alle imprese, con trasformazione di portafogli NPL e acquisto di crediti fiscali, ha avviato la nuova divisione “Alternative Investments” per offrire nuove soluzioni di asset management.

“I prodotti che offriamo nella nostra nuova business line consentiranno agli investitori di assumere un’esposizione su mercati/asset class con rendimenti interessanti altrimenti non accessibili” ha detto Giovanni Bossi, AD e fondatore di Cherry Bank. “Ci siamo limitati ad integrare un modello di business attraverso la nascita di una Divisione che completa alcuni servizi offerti dalla Banca. La Divisione Alternative Investments beneficerà di nuove risorse che arricchiscono le competenze della Banca, ma si integra perfettamente in una piattaforma matura e completa per l’attività di asset management: capacità di origination, modello organizzativo solido, team dedicati e relazioni con gli investitori sono le chiavi di successo su cui puntiamo”.

Focus prima sul fixed income, poi sul settore Npl

Nel dettaglio, nella prima fase il mandato di gestione si focalizzerà sul settore del fixed income prediligendo investimenti su titoli obbligazionari quotati e non quotati, titoli di debito emessi o garantiti da Stati, Enti locali, società industriali e commerciali, strumenti del mercato monetario e finanziari. Successivamente saranno previsti investimenti nel settore NPLs attraverso nuove linee di gestione dedicate. “Si tratta di un’offerta diversificata quale tratto distintivo fondamentale rispetto alle tradizionali reti che gestiscono al loro interno solo fondi tradizionali. Questi prodotti bancari, infatti, sono sempre più richiesti dalla clientela professionale ed istituzionale, due settori di investimento fortemente customizzati e orientati ad esigenze specifiche” dice ancora Bossi.

Il nuovo progetto è iniziato con l’assunzione di Andrea Florio, dice una nota, che vanta una consolidata esperienza nell’ambito del risparmio gestito, dapprima come CFO e Responsabile del Business Development di Finanziaria Internazionale SGR e, in seguito, come Direttore Generale di Natissa SGR appartenente all’investitore americano Bain Credit Capital. Una nuova ed importante risorsa interna che si è fin da subito dedicata alle attività di raccolta presso il mercato di manifestazioni di interesse per l’investimento volto proprio all’apertura, ora definitiva, della nuova divisione “Alternative Investments” di Cherry Bank.