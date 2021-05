Che ripresa se la stretta anti-Covid si allenta? Sabato sulle Lancette

Cosa accadrà alla ripresa dell’economia ora che si stanno allentando le restrizioni anti-pandemia? L’inflazione è davvero un rischio? E i tassi e le Borse? Sabato 8 maggio a tutte queste domande risponderà la nuova edizione delle Lancette dell’economia di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi

Cosa accadrà alla ripresa ora che si stanno allentando le restrizioni anti-epidemia? Quanto forte sarà la ripartenza dei consumi e verso quali settori andrà? Il virus resterà come spada di Damocle sulle sorti economiche dell’umanità che, tra cambiamento climatico, invecchiamento e nuovi eserciti di poveri, appaiono meno magnifiche e progressive di un tempo? Un microchip, grande come un ventimillesimo di capello umano, frenerà la corsa dell’economia e per quanto tempo? E la ripresa basterà a ridare pane agli affamati, ossia a combattere la povertà enormemente aumentata? A furia di temere e aspettarsi l’inflazione questa di materializzerà? Spinta dalla continua e forte ascesa delle quotazioni delle materie prime? E se si materializzerà, sarà durevole o temporanea? Spingerà all’insù i tassi d’interesse? Mettendo fine alla lunga e spumeggiante corsa delle Borse? O, invece, gli utili aziendali continueranno a sorprendere verso l’alto giustificando quotazioni ancora più vertiginose? Come vanno e andranno i tassi di cambio?

Queste alcune delle domande a cui Le lancette dell’economia di maggio danno risposta. Le lancette sono la storica rubrica mensile (ha un quarto di secolo) di analisi della congiuntura economica e finanziaria, curata da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Le lancette si compongono di quattro articoli: il sommario generale, l’analisi dell’economia reale, l’andamento dell’inflazione e i mercati monetari, valutari e finanziari. Da domani solo su FIRSTonline la nuova edizione delle Lancette.