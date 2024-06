Chanel: Virginie Viard lascia a sorpresa il ruolo di direttrice creativa. Scatta il toto-successore

Chanel sorprende tutti e annuncia l’addio di Virginie Viard dopo 30 anni trascorsi nella maison, 5 dei quali come direttrice creativa. Nessuna notizia sul successore, ma il mercato scommette su due nomi

Continua il valzer dei direttori creativi dei brand del lusso. Dopo Alessandro Michele e Pierpaolo Piccioli, adesso è il turno di Virginie Viard che lascerà a sorpresa Chanel dopo 30 anni trascorsi in maison, compresi gli ultimi cinque come direttrice creativa.

L’annuncio arriva direttamente da Chanel che non ha però fatto menzione di chi sarà il successore di Viard alla guida della maison.

L’annuncio di Chanel su Virginie Viard

“Chanel conferma la partenza di Virginie Viard dopo una ricca collaborazione durata cinque anni come direttrice artistica delle collezioni di moda, durante i quali ha saputo rinnovare i codici della maison rispettando il patrimonio creativo di Chanel, e quasi 30 anni all’interno della maison”, ha affermato la casa di moda. “Una nuova organizzazione creativa sarà annunciata a tempo debito. Chanel desidera ringraziare Virginie Viard per il suo straordinario contributo alla moda, alla creatività e alla vitalità di Chanel”.

Chi è Virginie Viard

Virginie Viard ha 62 anni e nel 2019, dopo la morte del leggendario Karl Lagerfeld che l’aveva definita il suo “braccio destro e braccio sinistro”, è stata nominata direttrice creativa di Chanel. Durante i suoi cinque anni di creazione delle collezioni Chanel, le vendite della casa hanno raggiunto nuove vette, con un record di quasi 20 miliardi di dollari nel 2023.

Chanel lo scorso 21 maggio ha reso noti i risultati del 2023, chiuso con vendite in crescita del 14,6% a 19,7 miliardi di dollari e utili in leggero rallentamento.(+3% contro +14,2% nel 2022), a 4,7 miliardi di dollari.

Solo un mese fa l’amministratore delegato di Chanel, Leena Nair, aveva smentito le voci di un cambio di stilista, affermando che Viard aveva generato una forte crescita delle vendite di moda prêt-à-porter, aumentate di due volte e mezzo dal 2018. Non a caso l’annuncio ha colto di sorpresa il settore, con insistenti rumors che parlano di un litigio tra la Viard e Bruno Pavlovsky, presidente di Chanel moda, al termine del quale la creativa avrebbe deciso di lasciare.

Chi sarà il successore di Viard in Chanel?

Come detto, Chanel per il momento non ha parlato di un successore, ma sono in tanti a fare il nome di Pierpaolo Piccioli, che lo scorso marzo ha lasciato Valentino dopo 25 anni di permanenza. Il suo posto è stato preso da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci per sette anni fino al 2022. Tra i papabili c’è anche Hedi Slimane, oggi in Celine, ma che voci molto insistenti danno già fuori dal brand.