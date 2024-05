Chanel, un 2023 da record: i ricavi sfiorano i 20 miliardi, il doppio di 10 anni fa. Su cosa punta la maison

Le difficoltà del settore lusso non toccano Chanel che registra un 2023 da record, con vendite e utile operativo in aumento a doppia cifra. Il brand vuole aprire nuovi negozi in Cina ma guarda anche all’Italia

Chanel chiude un 2023 da record, ignorando le difficoltà dei concorrenti francesi come Lvmh e Kering, attestandosi come brand di lusso più conosciuto al mondo e annunciando l’apertura di nuovi negozi a Shanghai. Proprio nel momento in cui la Cina mette a dura prova i conti delle altre big dell’altra gamma, Hermés esclusa, Chanel punta dunque sul mercato asiatico nonostante lo spostamento della spesa dei consumatori cinesi verso altri mercati, in seguito alla ripresa dei viaggi.

Il 2023 di Chanel

Nel 2023 le vendite di Chanel hanno toccato un nuovo record, crescendo del 16% a 19,7 miliardi di dollari grazie all’ottimo andamento registrato in tutti i mercati per merito del ritorno dei turisti in molte destinazioni chiave, ma anche della domanda dei clienti locali che è rimasta sostenuta.

Gli utili sono invece aumentati del 3% a 4,7 miliardi, mentre l’utile operativo è salito del 10,9% a 6,407 miliardi, mentre nel 2022 la crescita era stata “solo” del 5,8% a 5,776 miliardi di dollari.

Gli investimenti sono cresciuti del 20% a 2,463 miliardi e la capital expendiure si è attestata a 1,227 miliardi, pari a una percentuale del 6,2% del fatturato. A livello mondiale, l’organico di Chanel è aumentato del 14%, passando da 32mila a 36.500 persone, soprattutto “per il potenziamento dei settori digital”, spiega la società.

In una nota, la maison del lusso parla di “un altro anno eccezionale”, in cui Chanel “ha ottenuto ancora una volta una solida performance finanziaria nel 2023, con una crescita a doppia cifra in tutte le categorie”, ha detto il direttore finanziario Philippe Blondiaux. “Dopo tre anni di crescita eccezionale per il nostro settore, il contesto è più difficile”, ha aggiunto.

La società sottolinea inoltre che nell’ultimo decennio sia il fatturato che l’organico sono più che raddoppiati, negli ultimi cinque anni è raddoppiata anche la dimensione della sua rete distributiva, che attualmente ammonta a 612 boutique, ha sottolineato la ceo Leena Nair.

Chanel apre nuovi negozi in Cina, ma ha occhi anche per l’Italia

Proprio nel periodo in cui le trimestrali delle altre big del lusso hanno mostrato risultati poco incoraggianti in Cina, secondo Reuters, l’obiettivo di Chanel sarebbe quello di aprire nuovi negozi nella Cina Continentale. Un salone privato e un centro riparazioni saranno inaugurati a Shanghai nei prossimi mesi, con la società che potrebbe annunciare a breve nuove aperture nella stessa città.

“La capacità di scalare è davvero importante“, ha detto l’ad Leena Nair, che, durante un recente viaggio in Cina, ha notato che i giovani acquirenti sono interessati agli acquisti di lusso come investimenti finanziari a lungo termine. “La Cina è ancora un luogo in cui siamo, direi, sottodistribuiti”, ha aggiunto il direttore finanziario di Chanel Philippe Blondiaux, citando i numeri: 18 negozi per Chanel contro i 40-50 dei concorrenti.

Ma c’è anche l’Italia nella strategia della maison. Tra i fatti rilevanti del 2023 viene infatti citata anche l’apertura del grande negozio di via Montenapoleone, a Milano, la seconda boutique Chanel della città e la prima in Italia ad offrire l’alta gioielleria, accanto all’orologeria e alla fine jewlery.