Champions League: Juve-Atletico e Roma-Porto

Sfortunata la Juventus, che incontrerà una delle avversarie più ostiche del torneo. Va molto meglio alla Roma di Di Francesco che troverà invece il Porto – Sfida all’ultimo sangue tra Manchester United e Paris Saint Germain, Liverpool – Bayern Monaco – Ecco tutti gli accoppiamenti di Champions ed Europa League

Juventus-Atletico Madrid. Roma-Porto. I giochi sono fatti per gli ottavi di finale di Uefa Champions League. Avversaria ostica per la Juventus, poteva andare peggio ai giallorossi che tra le papabili squadre da affrontare hanno trovato sicuramente quella più abbordabile.



Le 16 squadre qualificate erano suddivise in due diverse urne. La prima conteneva i nomi delle teste di serie (le prime classificate nei gironi), l’altra quelle delle seconde in classifica. Juventus e Roma erano dunque in due urne diverse, ma non potevano comunque scontrarsi tra l’oro (agli ottavi non possono incontrarsi squadre della stessa nazionalità). I bianconeri inoltre non potevano incontrare il Manchester United (perché nello stesso girone), per la Roma niente il Real Madrid.

Le partite di andata degli ottavi di finale si giocheranno tra il 12 e il 20 febbraio mentre quelle di ritorno fra il 5 e il 13 marzo. La finale del torneo è in programma il primo giugno allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Ecco tutti gli accoppiamenti:

Shalke 04 – Manchester City

Atletico Madrid – Juventus

Manchester United – Paris Saint Germain

Tottenham – Borussia Dortmund

Olympique Lyonnais – Barcellona

Roma – Porto

Liverpool – Bayern Monaco

Real Madrid – Ajax

Spectacular. The round of 16 draw 😍 Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/ZjUBmvLwVl — #UCLdraw (@ChampionsLeague) 17 dicembre 2018



In Europa League la Lazio affronterà il Siviglia, l’Inter se la vedrà con il Rapid Vienna, Napoli-Zurigo la terza partita.