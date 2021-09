Champions League: dove vedere le partite partendo da stasera

Riparte la Champions League con le 4 italiane in campo tra oggi e domani – Dove vedere le partite? Ecco una breve guida per districarsi nel marasma di offerte sul tavolo

Comincia la Champions League con ben 4 squadre italiane che tra oggi e domani faranno il loro esordio nel massimo campionato europeo. Stasera, martedì 14 settembre, toccherà a Juventus e Atalanta, che affronteranno rispettivamente Malmoe e Villarreal. Domani, mercoledì 15 settembre, l’Inter scenderà in campo contro il Real Madrid mentre il Milan se la vedrà con il Liverpool.

Per gli amanti del calcio saranno dunque due giorni molto intensi. Sia per i big match in programma, ma anche perché saranno chiamati a rispondere a una domanda fondamentale: dove vedere le partite? Tra Sky, Mediaset, Tim Vision e Amazon Prime, scoprire dove guardare il match della propria squadra del cuore non sarà semplice. Come accade per la Serie A e per la Serie B, quest’anno l’offerta è vasta e frastagliata, nonché divisa tra satellite, digitale terrestre e streaming.

Vediamo dunque di fare il punto.

DOVE GUARDARE LE PARTITE DELLA SETTIMANA

Partiamo dal presente. Malmoe-Juventus (calcio d’inizio alle 21) sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita sarà però visibile anche su Sky Sport 1 e Sky Sport 252 e disponibile in streaming su Sky Go e Mediaset Play.

Per Villarreal-Atalanta invece solo digitale o streaming. Il match si potrà vedere sul satellite su canali Sky Sport 253 e Sky Sport Arena 204 e in streaming su Sky Go e NowTv e su Infinity+.

Il big match di domani al Santiago Bernabeu tra Inter e Real Madrid invece sarà in esclusiva su Prime Video, con match day a partire dalle 17 e pre-partita dalle 20. Infine Liverpool-Milan si potrà vedere su Sky Sport Uno e Sky Sport e su Infinity+.

CHAMPIONS LEAGUE: TOCCA AD AMAZON

Partiamo dalla novità più eclatante. Anche la Champions League quest’anno sbarca su internet e a fare la parte del Leone sarà Amazon. Su Prime Video, per le prossime tre stagioni, saranno visibili in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì. Si tratta, lo sottolineiamo, di un’esclusiva, dunque prendendo come esempio proprio Real Madrid-Inter, la partita non si potrà vedere altrove. Chi decide di abbonarsi deve spendere 36 euro l’anno o 3,99 euro al mese. L’offerta include, oltre al il servizio di video on demand Prime Video, anche le consegne illimitati sul sito Amazon.

Attenzione: c’è un però. Chi non intende stipulare l’ennesimo abbonamento potrà vedere la partita in un locale pubblico che la trasmette. In quel caso, grazie a un accordo firmato tra le parti, il match sarà visibile sul satellite su uno dei canali Sky.

CHAMPIONS LEAGUE: MEDIASET E INFINITY+

In chiaro, sui canali Mediaset saranno trasmesse le migliori partite del martedì (16 in tutto) e la finale di Champion League. Gli altri 104 match (il totale arriva a 121 su 137 partite) saranno invece visibili in streaming su Infinity+, la nuova piattaforma in streaming e on demand della società di Cologno Monzese. Chi intende abbonarsi deve spendere, in questo caso, 7,99 euro al mese.

LA CHAMPIONS SU TIM VISION

Anche chi possiede Tim Vision potrà vedere le partite di Champions League (escluse quelle in esclusiva su Prime Video ovviamente). Per 12 mesi infatti Infinity+ sarà compreso nel pacchetto di Timvision.

LA CHAMPIONS LEAGUE SU SKY

Qui si torna alla tradizione. Su Sky (e dunque anche Sky Go e NowTv) saranno trasmesse 121 delle 137 partite totali di Champions League. All’appello mancheranno solo i 16 match concessi in esclusiva da casa (che però nei locali pubblici tornano di nuovo a Sky).