Champions: la Juve trova l’Ajax ai quarti. Ecco gli abbinamenti

La Juve incontra l’Ajax in un remake dell’ultima finale vinta dai bianconeri nel lontano ’96 – Andata in Olanda

Ai quarti di finale di Champions League la Juventus incontrerà l’Ajax, in un remake della finale del 1996 che consegno l’allora coppa dei Campioni ai bianconeri. L’andata si giocherà in Olanda. Questo il verdetto dell’urna nell’ambito del sorteggio tenutosi Nyon.

Si incrociano dunque le squadre che hanno eliminato i due club di Madrid agli ottavi di finale, facendo entrambe (in modo diverso ovviamente) una vera e propria impresa: 3-0 della Juve all’Allianz Stadium contro l’Atletico (dopo il 2-0 dell’andata), 4-1 show per l’Ajax contro il Real (2-1 per i madrileni all’andata).

Il sorteggio è gradito ai mercati, con il titolo della Juve che scatta in Borsa e guadagna il 4,29% a 1,532 euro.



Gli altri quarti di finale saranno:

Liverpool-Porto,

Tottenham-Manchester City,

Barcellona-Manchester United

😍 The quarter-final draw 😍 🤔 Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/bpkwkVKvdH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 marzo 2019

Il sorteggio di oggi permette di capire anche quali saranno gli accoppiamenti futuri. Chi vincerà tra Juve e Ajax incontrerà in semifinale una tra Tottenham e Manchester City.



Per quanto riguarda le date, i quarti di Champions League si giocheranno il 9/10 aprile (andata) e 16/17 aprile (ritorno). Le semifinali sono in programma per il 30 aprile / 1 maggio (andata) e 7/8 maggio (ritorno). La finale è in programma il 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid.