Champions: la Juve espugna Mosca e guadagna il pass, l’Atalanta ferma il City

Dopo una partita incolore, una prodezza di Douglas Costa regala la vittoria al 92° alla Juve che ipoteca così il passaggio agli ottavi con due turni di anticipo – L’Atalanta segna un gol storico contro il City e pareggia 1-1 suo primo gol

La Juve vola agli ottavi, l’Atalanta può ancora sperare. Mercoledì di festa per il calcio italiano dopo le delusioni del giorno precedente, con i bianconeri vittoriosi a Mosca e dunque qualificati con due turni d’anticipo e i bergamaschi capaci di fermare il Manchester City, restando così in corsa per un passaggio del turno che avrebbe davvero del clamoroso. Merito di Douglas Costa da una parte e… del 3-3 tra Dinamo Zagabria e Shakhtar dall’altra, fattori che consentono a Sarri e Gasperini di sorridere, seppur per motivi diversi.

Fino al 93’ non era stata una serata felice per la Juventus, impantanata sull’1-1 in quel di Mosca dopo una prestazione tutt’altro che brillante, in linea con le ultime di campionato. Poi però è salito in cattedra Douglas Costa, subentrato a Khedira al 70’ e capace di una giocata semplicemente strepitosa, con l’ausilio di Higuain, per il gol che ha gelato la Lokomotiv e regalato ai suoi il pass per gli ottavi.

“Penso che uno con le sue qualità possa giocare in qualsiasi ruolo, anche se non ha ancora recuperato la condizione al 100% – lo ha elogiato Sarri. – Non è stata una delle nostre prestazioni migliori, abbiamo concesso il fianco ad alcune ripartenze, poi però abbiamo dimostrato di volere la vittoria a tutti i costi e l’abbiamo raggiunta con questa grande giocata. Ora però basta parlare di “risultatisti” o di “giochisti”: queste sono solo cazzate, alla fine è chi vince ad aver giocato bene…”.

Il dibattito lascia il tempo che trova grazie al risultato, ma senza il numero di Douglas sarebbe molto più caldo. La Juventus infatti ha mostrato ancora una volta un gioco troppo lento e prevedibile, nel quale a fare la differenza, più che gli schemi, sono le iniziative personali dei singoli, il tutto concedendo qualche occasione di troppo agli avversari. Insomma, siamo lontani da quel “Sarrismo” finito addirittura sui dizionari, intanto però le vittorie continuano ad arrivare e questa, tutto sommato, è la cosa più importante.

La partita di Mosca si era messa subito bene grazie a una papera di Guilherme, che al 4’ si faceva sfuggire dalle mani una punizione di Ronaldo, poi insaccata in rete da Ramsey. Sembrava tutto in discesa ma la Lokomotiv, proprio come all’andata, mostrava di non essere in Champions per caso, prima trovando il pareggio con Miranchuk (12’), poi sfiorando il 2-1 con lo stesso attaccante, questa volta di testa. I bianconeri, oltre a un paio di giocate di Higuain, non riuscivano più a rendersi pericolosi nonostante un possesso palla continuo, anzi rischiavano addirittura la beffa quando l’ex interista Joao Mario calciava a botta sicura, trovando però il salvataggio sulla linea di Bonucci (78’).

Tutto lasciava pensare a un pareggio, poi però Douglas Costa decideva di scartare mezza Lokomotiv e la Juve trovava il 2-1 con qualificazione incorporata. A festeggiare il gol del brasiliano non c’era però Ronaldo, sostituito da Sarri all’81’ e tutt’altro che felice di uscire, come si è evinto dalle immagini televisive.

“Era arrabbiato perché non stava benissimo, da qualche giorno ha un piccolo problema al ginocchio e l’adduttore ne risente – ha però spiegato il tecnico. – Già alla fine del primo tempo era nervoso perché l’adduttore gli stava creando problemi. Su un’accelerazione ha fatto un movimento che non mi piaceva, ho temuto si facesse male e l’ho sostituito”.

Nessun caso insomma, almeno ufficialmente. Meglio concentrarsi sulla qualificazione e su un primo posto sempre più vicino: la sconfitta dell’Atletico Madrid a Leverkusen, infatti, permetterà ai bianconeri di chiudere in testa già nello scontro diretto del prossimo turno.

Non sarà così semplice invece per l’Atalanta, ma già solo il fatto che se ne parli è un successo. I bergamaschi, fino a ieri a quota zero, hanno trovato il loro primo punto contro il Manchester City, fermato sull’1-1 e messo alle corde per gran parte del secondo tempo. Risultato che lascia addirittura un pizzico d’amaro in bocca, perché se è vero che gli inglesi nei primi 45’ avrebbero potuto andare ben oltre il gol di Sterling (7’, al 43’ Gabriel Jesus ha sbagliato un rigore), lo è anche che il finale si era messo nel miglior modo possibile, con la squadra di Guardiola in 10 per l’espulsione del portiere Bravo e senza cambi, col risultato che, tra i pali, ci finiva Walker, di professione terzino.

Il City ha tremato ma la sua esperienza nel perdere tempo e gestire il pallone ha fatto la differenza, lasciando ai bergamaschi la sola gioia del gol di Pasalic (49’), oltre che del 3-3 di Zagabria. Un pari, quello tra Dinamo e Shakhtar, che lascia ancora qualche speranza non solo per il terzo posto, ma addirittura per il secondo.

“Peccato perché nel finale c’erano le condizioni per vincere la partita con il City in 10 e con un giocatore in porta, ma si è giocato pochissimo ed è venuta fuori un po’ la nostra impreparazione – il commento di Gasperini. – Il girone è equilibrato, abbiamo chances sia per la Champions che per l’Europa League. Ci terrei ad andare avanti ma non dobbiamo più sbagliare, l’importante però è che siamo ancora vivi”. Per realizzare il sogno servirebbero due vittorie con Dinamo e Shakhtar, oltre che un City imbattuto sia contro gli ucraini che contro i croati: missione difficile, difficilissima, come lo era fermare Guardiola, del resto. Ecco perché, sotto sotto, Bergamo comincia a crederci sul serio.