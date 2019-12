Champions ed Europa League, sorteggi: tutte le partite

Il destino delle 5 italiane impegnate in Europa è segnato – Sfortunato il Napoli che pesca il Barcellona, l’Atalanta può giocarsela col Valencia – Sorteggio benevolo in Europa League

Il destino delle cinque squadre italiane impegnate in Europa è segnato. I sorteggi di oggi, 16 dicembre, di Nyon hanno decretato gli scontri diretti per Juventus, Napoli, Atalanta, Roma e Inter validi per gli ottavi di finale di Champions League e per i sedicesimi di Europa League

CHAMPIONS LEAGUE: ECCO GLI OTTAVI

Sorteggio complicato per la squadra di Rino Gattuso, che agli ottavi incontrerà il Barcellona di Lionel Messi. La Juventus, che era testa di serie, si scontrerà con il Lione, mentre all’Atalanta toccherà il Valencia.

Le partite di andata si disputeranno il 18, 19, 25 e 26 febbraio 2020; quelle di ritorno tra il 10, 11, 17 e 18 marzo. La finale del torneo si giocherà il 30 maggio 2020 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia.

Ecco l’elenco completo degli ottavi di finale di Champions League:

Borussia Dortmund – PSG

Real Madrid – Manchester City

Atalanta – Valencia

Atletico Madrid – Liverpool

Chelsea – Bayern Monaco

Lione – Juventus

Tottenham – Lipsia

Napoli – Barcellona

EUROPA LEAGUE: TUTTE LE PARTITE DEI SEDICESIMI

Urna favorevole per le italiane impegnate in Europa League che affronteranno due squadre abbordabili. La Roma – arrivata seconda nel suo girone – dovrà vedersela con il Gent, mentre l’Inter di Antonio Conte affronterà i bulgari del Ludogorets.

Le partite di andata dei sedicesimi si giocheranno giovedì 20 febbraio, mentre il ritorno è previsto per il 27 febbraio. Come nella fase a gironi, le gare saranno suddivise in due fasce orarie, alle 18.55 e alle 21. La finale si giocherà mercoledì 27 maggio a Danzica, in Polonia.

Rangers – Braga

Roma – Gent

Wolfsburg – Malmoe

Shakhtar Donetsk – Benfica

Eintracht Francoforte – Salisburgo

Ludogorets – Inter

Bruges – Manchester United

Az Alkmaar – Lask

Olympiacos – Arsenal

Cluj – Siviglia

Apoel – Basilea

Copenaghen – Celtic

Bayer Leverkusen – Porto

Getafe – Ajax

Sporting Lisbona – Istanbul Basaksehir

Wolverhampton – Espanyol