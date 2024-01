Ces 2024: dal robot che legge negli occhi alla casa anti-blackout, ecco i nuovi tech trend. Protagonista: l’AI

Intelligenza artificiale, sostenibilità e inclusività i pilastri della fiera tecnologica di Las Vegas. Le novità più interessanti e quelle più curiose, dallo zaino forno al coperchio che frigge

Benvenuti al Ces, il Consumer electronics show 2024, di Las Vegas, organizzato dalla Consumer technology association, che chiuderà i battenti domani, sabato 13 gennaio. Sparsi tra il Las Vegas convention center (i brand più celebri), il Venetian (produttori meno importanti e collettive nazionali di start up) e alberghi varii, sono oltre 4mila gli espositori. Tecnologie e gadget per la casa, i trasporti, l’assistenza sanitaria, la sostenibilità, con un protagonista assoluto ma anche molto celebrato, esibito e vantato, la AI. E cioè l’Intelligenza artificiale.

Troppo grande, troppo dispersivo, con una marea di aziende cinesi ma anche con ritorno in grande di produttori da tutto il mondo dopo le deludenti e ridotte edizioni post-Covid, il Ces è di nuovo quella gigantesca e caotica kermesse che ben conosciamo. Ecco una prima carrellata di novità, tenendo conto che solo nei prossimi mesi, in base all’insindacabile giudizio delle grandi catene della distribuzione, si vedrà quali saranno i prodotti bocciati che non andranno in produzione e quali, invece, quelli che saranno messi in vendita.

Curvi, trasparenti, a scomparsa

Da anni e anni LG, Samsung, Hisense, Sharp presentano al Las Vegas convention center, tv con display curvi. Che costano troppo e restano nell’ambito professionale. Ma è LG, produttore di Oled, che ha sviluppato, convincendo anche gli esperti più critici, Oled Signature T, display trasparenti e tattili dimostrando come siano soprattutto gli hotel e i negozi a poter impiegare questa tecnologia – come Tv, vetrate e vetrine – per rendere immediato e coinvolgente il rapporto tra utenti, prodotti e servizi. “Immagina un grande display trasparente sul bancone utilizzato per l’ordine” – ha commentato Robert Peterson, Avp North America, Oracle Food & Beverage – Se entrambi i lati del display fossero touch-enabled, il cassiere e/o l’ospite potrebbero interagire con il chiosco”. Mancano – è vero- della tecnologia Micro Lens Array per una luminosità ottimale, ma il display da 77 pollici è straordinariamente nitido con effetti profondi abbaglianti.

Anche Samsung ha riproposto i suoi tv trasparenti con le tecnologia proprietaria MicroLed, ma sembra ancora indietro rispetto a LG per quanto riguarda la disponibilità reale delle vendite. Quanto ai display curvi, è già disponibile un autentico gioiello, Predator Z57, della Acer, il primo computer con lo schermo curvo, da 55”.

Soundbar finalmente innovativi

Le soundbar trasformano l’audio non eccelsa dei tv e dei sistemi audio in qualcosa di straordinario e quelli di Noveto sono stati considerati eccellenti, innovativi perché binaurali. In genere, i suoni binaurali sono esclusivi delle cuffie, che forniscono canali audio separati per ciascun orecchio. Gli altoparlanti tradizionali faticano a replicare questo effetto, poiché emettono il suono in tutte le direzioni. Tuttavia, la soundbar Noveto supera questa limitazione trasmettendo ciascun canale audio direttamente all’orecchio corrispondente, risultando in un’esperienza simile a quella binaurale senza cuffie. Inoltre, la soundbar Noveto assicura che i suoni prodotti siano diretti verso ciascuna delle orecchie dell’ascoltatore e mantiene i suoni proprio in queste posizioni seguendo continuamente il movimento dell’ascoltatore, riducendo l’inquinamento acustico per chi si trova nelle vicinanze.

Un proiettore unico, con 3 tecnologie

Xgimi ha portato Aladdin, un prodotto rivoluzionario che riunisce, per la prima volta una lampada da soffitto intelligente, un proiettore di alta qualità e altoparlanti connessi per ottimizzare lo spazio abitativo. Offrendo un’esperienza cinematografica fino a 100“ direttamente dal soffitto, Aladdin risolve i problemi dei proiettori tradizionali, senza ingombro, né blocco della visuale né abbagliamento, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente senza compromettere lo spazio a terra.

Una… botta di hi-tech da paura

Le tecnologie di punta del Ces 2024 dell’Industrial technology research institute (Itri) sono stupefacenti come l’Ar Interactive vehicle display , un display trasparente che consente ai passeggeri di visualizzare e interagire con contenuti di realtà aumentata (Ar) senza la necessità di indossare alcun dispositivo in un veicolo in movimento. Oppure il display 3D iperrealistico , il primo sistema interattivo al mondo con il proprio avatar digitale; il Detachable joint robot system , un innovativo modulo di giunzione robotizzata per l’assemblaggio rapido di robot con diverso numero di giunti e vari carichi utili e il GolfPutter , un sistema intelligente di analisi e allenamento del golf che offre ai giocatori indoor la sensazione di giocare su un campo all’aperto.

Smart Home, come sta Matter?

Matter è lo standard emergente di connettività per la casa intelligente volto a migliorare la compatibilità e l’interoperabilità tra vari dispositivi spesso non comunicanti. Thirdreality ha presentato al Venetian Hotel, nell’area Smart Home (particolarmente affollata) lo Smart Bridge MZ1, un componente centrale del sistema di casa intelligente che funge da ponte cruciale tra lo standard Matter e il diffusissimo protocollo Zigbee. Consente ai dispositivi Zigbee di integrarsi facilmente nel sistema Matter, consentendo agli utenti di godere del basso consumo energetico di Zigbee insieme all’elevata interoperabilità offerta da Matter. Smart Bridge MZ1 semplifica notevolmente la configurazione e il funzionamento delle configurazioni della casa intelligente.

Proteggersi dai blackout

Samsung e Tesla hanno sviluppato un sistema decisamente innovativo e molto utile. Samsung ha infatti fornito il software e tesla l’hardware per proteggere auto e casa dai sempre più frequenti e prolungati blackout dell’energia causati da eventi climatici in costante aumento. Si tratta di speciali batterie solari che possono stoccare notevoli quantità di energia per restituirla quando la fornitura elettrica si interrompe. E per fornirla ben più a lungo di quanto oggi è possibile.

L’AI e la robotica per la sicurezza

Il gruppo Pea ha presentato il dispositivo Morestech sviluppato da Kintana, che supporta il percorso di apprendimento dei bambini con contenuti basati sul modello educativo della token economy grazie anche all’intelligenza artificiale. Consente ai genitori di controllare il percorso della crescita e al bambino di accedere sin dagli inizi in modo sicuro al mondo digitale, gratificandolo quando si comporta in modo positivo. LG prosegue la sua ricerca nel campo della robotica domestica (ricordate CLOi?) con un nuovo mini robot, molto simpatico e poco somigliante ai ferrigni e arcigni robot che popolano da anni gli stand. È un hub per controllare la casa connessa, con riconoscimento facciale , ovviamente qualche cosa di AI, sensori che monitorano la qualità dell’aria. In caso di pericolo o di un inconveniente tecnico invia messaggi descrivendo il problema. E, cosa alquanto inquietante, non appena entrate in casa, interpreta il vostro sguardo e il vostro umore proponendovi un film o la musica preferita…

La salute e la sicurezza dei bambini

Cammy di ChillBaby, sfrutta l’apprendimento automatico e l’Intelligenza artificiale per monitorare, analizzare e rispondere in modo intelligente a potenziali danni per il bambino. Questa tecnologia consente a Cammy non solo di identificare potenziali rischi per la sicurezza in tempo reale, ma di catturare e preservare i momenti familiari più cari, fornendo una miscela di sicurezza e creazione di ricordi in un unico pacchetto senza soluzione di continuità. È in pratica un innovativo dispositivo di casa intelligente appositamente studiato per i genitori moderni, al Ces di quest’anno. con funzionalità avanzate come il rilevamento preciso degli allergeni, che aiuta i genitori a identificare potenziali allergie alimentari nei loro figli, e un sistema di rilevamento del soffocamento

Ti addormenti alla guida?

L’AI. Sharp introdurrà un sistema di supporto alla guida sicura con una fotocamera in miniatura e un display Lcd, per identificare le situazioni in cui il conducente non riesce a mantenere una linea visiva coerente. La telecamera del monitor del conducente può aiutare a rilevare sonnolenza, insensibilità e guida distratta.

L’AI per gourmet e sommelier

Il sensore olfattivo AI della Sharp rileva le sottili differenze tra le varietà di vino e le comunica. Un nuovissimo forno ad alta velocità combinando il primo riscaldatore al carbonio del settore, la circolazione a convezione , il microonde con controllo inverter e il controllo intelligente della cottura , riduce il tempo di cottura fino a un terzo rispetto a un forno domestico convenzionale.

La follia: lo zaino-forno

Il nuovo Willcook di Willtex è il primo forno al mondo che cucina, una autentica follia anche perché due colleghi americani, nel testarlo, si sono bruciacchiati. Quali applicazioni? Quando si è lontani da qualsiasi altro sistema tradizionale odi cottura, in campeggio, nelle escursioni, in luoghi lontani da tutto ma anche al lavoro lasciando lo zaino appeso che scalda e cuoce… dentro, una batteria potente, una rete riscaldante… La Willtex ha pronto anche un cappotto riscaldato con la stessa tecnologia, sperando che non si surriscaldi troppo.

Il coperchio che frigge

Instant ha progettato un coperchio hi tech che trasforma i suoi autocuiser (pentole automatiche) in friggitrici ad aria, secondo la grande richiesta del mercato che ha premiato i fornetti ad aria calda che friggono senza unto. Affumicatore da interni: Ge (di proprietà della Haier) ha presentato un affumicatore indoor molto interessante, che ha ottenuto un notevole successo di stampa e di pubblico poiché rende possibile l’affumicatura degli alimenti sui ripiani della cucina. Gli apparecchi esistenti sono invece ingombranti e adatti agli spazi esterni. Niente fumi né odori grazie a filtraggi intelligenti e risultati brillanti perché consente di variare i sapori di un alimento secondo i gusti.