Certificazione Unica Inps, dal 16 marzo è online il modello della CU 2023 (ex Cud): ecco come scaricarlo

Sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il modello CU/2023 accedendo con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Ecco tutti i dettagli

Dal 16 marzo l’Inps rende disponibile online la Certificazione Unica (Cu) 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022. Dalla stessa data, la CU/2023 sarà disponibile anche sull’App Inps Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”. Lo comunica l’istituto di previdenza nazionale indicando le modalità operative per averla. Il messaggio è diretto ad esempio a pensionati, percettori di NASPI e cassa integrazione pagata direttamente dall’istituto.

Certificazione Unica 2023, Inps: come scaricare il modello CU online

L’Inps non invia più “spontaneamente” il modello della CU a casa dei contribuenti interessati. Dovranno essere questi ultimi a preoccuparsi di come venirne in possesso in modo da averla disponibile per fare la dichiarazione redditi.

Come? Accedendo con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al portale Inps – “Servizio Certificazione unica 2023 (Cittadino)” – sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il modello della CU/2023 da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i pensionati l’Inps mette a disposizione un servizio per ricevere la certificazione unica, così come il cedolino della pensione. Accedendo all’Area MyINPS, con le credenziali è presente un avviso contenete le indicazioni utili per ricevere i documenti tramite email, all’indirizzo indicato. Basterà accedere alla sezione “Gestione consensi” e autorizzare alla trasmissione del modello CU 2023 tramite email.

Canali alternativi

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite patronati, CAF e professionisti abilitati o tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando una copia del documento di identità del richiedente. La richiesta può essere fatta anche da un delegato. In tal caso al messaggio bisogna allegare anche una delega (in carta libera) e copia di un documento di riconoscimento sia del delegato che del delegante. In questi casi, la Certificazione Unica sarà inviata dall’Inps direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.