Cdp spinge sulla crescita sostenibile per creare valore condiviso: tutti i numeri e i risultati del bilancio

Cdp chiude il 2021 con un utile di 2,367 miliardi e un dividendo di 1,284 miliardi – Sostegno alle imprese e all’occupazione, social housing e transizione energetica nel bilancio integrato

L’assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera al secondo bilancio integrato, sottolineando che il primo obiettivo del gruppo è spingere sulla crescita sostenibile per creare valore condiviso.

L’anno scorso, in particolare, Cdp ha dato “impulso all’economia attraverso finanziamenti a 17mila imprese che hanno generato 54 miliardi di fatturato addizionale, un impatto pari all’1,57% del Pil e un sostegno all’occupazione italiana con una stima di circa 400mila posti di lavoro creati o mantenuti (di cui il 40% a favore di donne e il 20% di giovani)”, si legge in una nota.

Di seguito, in sintesi, i principali risultati raggiunti e le iniziative avviate nel 2021 nelle diverse aree.

Governance

Per rafforzare l’integrazione della sostenibilità nella governance, sono state prese diverse iniziative:

è stato modificato lo statuto di Cdp con l’integrazione del principio di sviluppo sostenibile ;

di Cdp con l’integrazione del ; sono state ampliate le responsabilità del Comitato Rischi endoconsiliare, con l’attribuzione di specifiche competenze in materia ESG;

è stato rivisto l’assetto organizzativo di Cdp, con la creazione di tre Direzioni distinte che si occupano in modo integrato di sostenibilità (Strategie settoriali e impatto; Policy, valutazione e advisory; Comunicazione, relazioni esterne e sostenibilità).

Persone, coesione e inclusione sociale

Cdp ricorda i seguenti progetti: le iniziative di Social housing, grazie alle quali nel 2021 il Gruppo CDP ha realizzato oltre 1.800 alloggi in edifici ad alta efficienza di cui hanno beneficiato oltre 4mila persone; la realizzazione di 3 nuovi ospedali con oltre 1.500 posti letto e 150 edifici oggetto di riqualificazione energetica, 10 scuole (di cui 4 poli scolastici) e 3 poli universitari, che hanno consentito di accogliere oltre 8.000 studenti.

Finanza sostenibile

Nel 2021 Cdp ha emesso il suo sesto social bond (per un ammontare di 500 milioni) a favore delle aziende, in particolare del Sud. Il gruppo è il primo emittente italiano nelle obbligazioni social, con una quota di bond Esg emessi pari a 4,75 miliardi. Inoltre, il gruppo ha sottoscritto tre social bond per un valore di 185 milioni per sostenere le Pmi in aree svantaggiate del Paese.

Clima e ambiente

Cdp ha finanziato progetti da oltre 3 miliardi di euro per contrastare i cambiamenti climatici e agevolare il passaggio verso un’economia a basse emissioni, recuperando oltre 22.700 mq di suolo in disuso e realizzando 413 abitazioni con finalità sociali per oltre 1.600 persone.

Il gruppo diventato, inoltre, gestore del Fondo Italiano per il Clima, strumento nazionale previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Con una dotazione di 4,2 miliardi in 5 anni, il Fondo è destinato al finanziamento di interventi utili al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale.

Innovazione e start up

Cdp si è impegnata sulla transizione digitale e tecnologica del Paese con finanziamenti per più di 900 milioni destinati a progetti di ricerca, sviluppo e Innovazione a oltre 580 imprese (in aumento del 29% rispetto al 2020).

Inoltre, sono arrivati nuovi fondi per start up e PMI innovative e 4 piattaforme digitali per il business e finanziamenti per oltre 400 milioni per l’internazionalizzazione sui mercati esteri di 17 imprese per progetti destinati allo sviluppo di nuovi impianti ad alto contenuto tecnologico.

Utile e dividendo

Dal punto di vista contabile, Cassa Depositi e Prestiti chiude il bilancio 2021 con un utile netto di 2,367 miliardi di euro. L’assemblea ha dato il via libera alla distribuzione di un dividendo complessivo pari a 1,284 miliardi.

Sono stati inoltre nominati i nuovi membri del collegio sindacale. I sindaci effettivi sono Carlo Corradini (Presidente), Franca Brusco, Mauro D’Amico, Patrizia Graziani e Davide Maggi. I sindaci supplenti sono Giuseppe Zottoli e Anna Maria Ustino.

In sede straordinaria, infine, l’assemblea ha approvato alcune proposte di modifica dello statuto riguardanti, tra l’altro, l’attività di finanziamento, assistenza e consulenza di Cdp e le competenze in materia di sostenibilità del Comitato Rischi e Sostenibilità.