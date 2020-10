Cdp sostiene l’espansione di Liu Jo

La Cassa ha reso disponibile un finanziamento di 15 milioni: servirà a sostenere i piani di investimento del gruppo guidato da Marco Vacchi

Cassa Depositi e prestiti ha concesso un finanziamento di 15 milioni di euro a Liu Jo, azienda italiana di abbigliamento fondata fondata nel 1995 dai fratelli Marco e Vannis Marchi. Il prestito servirà a sostenere il piano di investimenti destinati all’innovazione e alla crescita dimensionale del Gruppo.

Negli ultimi 25 anni infatti, Liu Jo ha percorso molta strada fino a diventare un brand di fascia premium con un fatturato di circa 400 milioni di euro e un organico composto da 800 dipendenti. Il marchio è presente in 48 nazioni e 4 continenti con 510 negozi monomarca e 6.200 multimarca.

“Grazie all’intuizione del suo fondatore Marco Marchi – spiega la nota di Cdp – il Gruppo ha lanciato il progetto “Eccellenze Italiane”, che ha portato a fine 2019 all’acquisizione del Gruppo Blufin e dei suoi storici marchi (Blumarine, Blugirl, Anna Molinari e Be Blumarine), presenti nel mondo all’interno di oltre 500 punti vendita, di cui 31 tra boutique e shop monomarca”.

Nunzio Tartaglia, responsabile divisione Cdp Imprese ha commentato: “Il supporto a Liu Jo risponde alla volontà di CDP di affiancare le migliori Mid Cap italiane, che intendono sostenere la qualità del “Made in Italy’’ in Italia e nel mondo. Negli anni Liu Jo ha saputo costruire un invidiabile posizionamento competitivo ed un brand fortemente conosciuto, grazie alle capacità manageriali del suo fondatore Marco Marchi che da sempre ha investito in innovazione di prodotto, ricerca e sviluppo di nuovi materiali, iniziative di marketing e nella corretta combinazione di capacità economiche e produttive. Tutto questo ha consentito al Gruppo di intraprendere un percorso di costante crescita, che siamo sicuri proseguirà, nonostante l’attuale contesto emergenziale, anche grazie al nostro supporto che ci vede sempre più vicino alle imprese e al territorio”.

Marco Marchi, amministratore unico di Liu Jo, ha dichiarato: “L’incontro con Cassa Depositi e Prestiti rappresenta la volontà della nostra azienda di voler ampliare la platea dei partner e stakeholder finanziari attenti ai nostri progetti di crescita e di voler essere ambasciatori del “Made in Italy” nel mondo”.

Grazie al finanziamento, ha continuato il manager, “possiamo quindi proseguire con serenità nei nostri piani di crescita economica e dimensionale.”