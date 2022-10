Cdp, Social Housing Città dei Sassi: a Matera completata allocazione degli appartamenti del nuovo complesso abitativo

L’iniziativa, che vede Cassa Depositi e Prestiti (CDP) quale principale investitore, punta a contribuire alla mancanza di soluzioni abitative in affitto a canone calmierato nel Mezzogiorno

È stata completata l’allocazione dei 115 appartamenti del complesso “Social Housing – Città dei Sassi” realizzato a Matera dal Fondo Esperia (gestito da Fabrica Immobiliare SGR) con Cassa Depositi e Prestiti quale principale investitore. La struttura, di oltre 13.000 mq, punta a contribuire in maniera sostanziale alla mancanza di soluzioni abitative in affitto a canone calmierato nel Mezzogiorno.

In occasione dell’inaugurazione, sottolinea una nota, sono stati consegnati gli ultimi due appartamenti disponibili nel nuovo complesso residenziale che, a poche settimane dalla fine dei lavori, raggiunge così il 100% dell’occupazione.

“Matera rappresenta una città simbolo del Sud Italia nella quale siamo contenti di aver realizzato un’importante iniziativa del nostro programma nazionale di housing sociale”, ha affermato Giancarlo Scotti, direttore immobiliare di CDP e ceo di CDP Immobiliare SGR. Mentre Giovanni Maria Benucci, ad di Fabrica SGR, ha sottolineato il successo dell’iniziativa “reso possibile grazie a tutti gli attori presenti in questa occasione, sotto il coordinamento del Fondo Esperia che, con un progetto da 120 milioni di euro, si pone l’obiettivo di rispondere all’esigenza abitativa nel Sud Italia, aprendo le porte alle nuove forme abitative del social housing, ancora quasi inesistenti nel Meridione”.

Social Housing – Città dei Sassi

Tutti gli appartamenti del complesso sono realizzati in classe energetica A, con l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione. Inoltre, parte del fabbisogno energetico verrà soddisfatto dall’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici che sono stati installati e integrati nella struttura. Infine, per migliorare il microclima e la salvaguardia della biodiversità sono stati piantati 115 alberi da frutto, uno per ogni famiglia residente.

L’iniziativa immobiliare è stata proposta dalla società Matera 90 Srl e la progettazione sviluppata dallo studio Pro.ter con la consulenza nella fase di progettazione definitiva di Fondazione Housing Sociale. I lavori di costruzione sono stati affidati da Fabrica SGR alla società Conscoop e realizzati attraverso la sua consorziata Ergon Soc. Coop. La fase di realizzazione è stata monitorata dalla società ITS Controlli Tecnici SpA ed i lavori diretti dallo studio dell’Ing. Carelli.

La gestione del complesso e della comunità è affidata a Finabita, in associazione con operatori qualificati nel settore dei servizi di gestione integrata per i grandi patrimoni immobiliari basata sul modello cooperativo, quali: Abitare Toscana, Dar=Casa, Homa, Experience e Netural Coop.