Cdp, Sace e Banco do Brasil: accordo per potenziare le relazioni Italia-Brasile

Durante il Forum Imprenditoriale Italia-Brasile a San Paolo, Banco do Brasil, Cassa Depositi e Prestiti e Sace hanno firmato un Memorandum d’Intesa per mobilitare finanziamenti a sostegno di progetti Esg in Brasile, rafforzando le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi

Banco do Brasil, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Sace hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU), durante il Forum Imprenditoriale Italia-Brasile a San Paolo, co-organizzato dal Ministero degli Affari Esteri italiano. L’accordo mira a mobilitare nuovi finanziamenti per progetti di sviluppo in Brasile, promuovere iniziative ad alto impatto e rafforzare la collaborazione tra le aziende italiane e brasiliane. Il MoU è stato sottoscritto da José Ricardo Sasseron di Banco do Brasil, Antonella Baldino di Cdp e Alessandra Ricci di Sace.

MoU: rafforzare le relazioni economiche Italia-Brasile

Il Memorandum d’Intesa (MoU) stabilisce un quadro di cooperazione per rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Brasile, utilizzando soluzioni finanziarie a supporto di progetti con impatto positivo in ambito Esg (ambientale, sociale e governance) in Brasile. Banco do Brasil, Cdp e Sace promuoveranno eventi di matchmaking tra aziende italiane e brasiliane finanziate da Banco do Brasil, per creare nuove opportunità di business.

Inoltre, è stato concordato di valutare potenziali finanziamenti a favore di Banco do Brasil, con prestiti offerti da Cdp e garantiti da Sace, nell’ambito della strategia Push di Sace.

I principali motori della collaborazione, in linea con gli obiettivi di Finanza per lo Sviluppo di Cdp e la strategia Esg di Sace nel “Piano Insieme2025”, saranno il quadro operativo Esg di Banco do Brasil e la promozione di una ripresa economica sostenibile in Brasile. Un focus particolare sarà dedicato alla regione del Rio Grande do Sul, gravemente colpita dalle inondazioni nell’aprile 2024.

Sasseron, Banco do Brasil: “grandi opportunità per progetti di sviluppo sostenibili”

“Il Brasile e l’Italia – spiega José Ricardo Sasseron – hanno una lunga e storica relazione di amicizia e cooperazione. La maggior parte delle aziende italiane ha operazioni solide e rilevanti in Brasile, in grado di offrire grandi opportunità per progetti di sviluppo sostenibili, che rappresentano la nostra priorità. Abbiamo anche l’occasione di rafforzare la raccolta di fondi grazie alla collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, promuovendo così il nostro portafoglio di prestiti sostenibili e contribuendo alla transizione verso un’economia più verde e inclusiva in Brasile, rafforzando al contempo le nostre relazioni commerciali con l’Italia, tramite Sace.”