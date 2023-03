Cdp Reti, ok ai conti 2022: totale attivo sale a 5,4%, utile netto +6%

Migliora il patrimonio netto, salgono a 523 milioni i dividendi grazie all’aumento delle cedole delle società partecipate

Il consiglio di Amministrazione di Cdp Reti – veicolo di investimento partecipato da Cdp (59,1%), State Grid Europe (35%) e da un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%) – ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

I numeri di Cdp Reti: i dati principali

Nel 2022 il totale attivo di Cdp Reti è salito a quota 5,4 miliardi di euro dai 5,2 del 2021, mentre l’utile netto è cresciuto del 6% a 501 milioni dai 471 milioni del 2021 “principalmente per effetto dei più elevati dividendi di competenza”, spiega la società in una nota.

Nei dettagli, il totale dell’attivo è rappresentato principalmente dalle partecipazioni in Terna, Snam e Italgas, valutate al costo di acquisizione e pari a 5 miliardi di euro. La missione di Cdp Reti è infatti quella di gestire le partecipazioni Snam (pari al 31,35%), In Terna (28,85%) e in Italgas (26,01%).

Per quanto riguarda il passivo, nel 2022 i debiti per finanziamenti a lungo termine (inclusa la quota corrente) ammontano a 1,4 miliardi di euro in netta riduzione rispetto agli 1,7 miliardi di fine 2021, mentre il patrimonio netto si attesta a 3,6 miliardi di euro, in rialzo di 100 milioni rispetto all’anno precedente.

I dividendi ammontano a 523 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto al 2021 “per gli effetti positivi derivanti dall’aumento dei dividendi (in termini di dividend per share) delle società partecipate”, spiega Cdp Reti.

I risultati consolidati

Nel 2022 il totale attivo consolidato si attesta a 72 miliardi in aumento rispetto ai 66 miliardi del 2021, un risultato “principalmente riconducibile a immobili, impianti e macchinari per 38,6 miliardi di euro”, si legge nella nota.

Il patrimonio netto consolidato è pari a 18,6 miliardi di euro (di cui 4,9 miliardi di euro di pertinenza di Cdo Reti), dai 16,8 miliardi dell’anno precedente. L’utile netto consolidato è sceso invece del 27,3% a 1,8 miliardi di euro. Il risultato netto di spettanza degli azionisti di Cdp è pari a 513 milioni di euro.

Dividendo da oltre 500 milioni

Il cda della società proporrà all’assemblea degli azionisti in programma per il 16-22 maggio la distribuzione di un dividendo di oltre 500 milioni, pari a 3.098,88 euro per azione, di cui 331 (2.054,80 euro per azione) già distribuiti a titolo di acconto sul dividendo nel mese di novembre 2022. In base alla proposta del cda, dunque il saldo sarà pari a circa 169 milioni (1.044,08 euro per azione) e sarà posto in pagamento entro il 31 maggio 2023.