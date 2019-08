Cdp, nomine: Sapelli in arrivo, cambio al vertice di Sace e Ansaldo Energia

Cda a fine mese della Cassa depositi e prestiti per varare le nomine – Sapelli in pole position per un posto nel board della Cassa – Cambio della guardia in Sace e Ansaldo Energia

Se non ci saranno colpi di scena o ripensamenti, il Cda della Cassa depositi e prestiti, in programma per fine mese, varerà un robusto pacchetto di nomine sia nel board della Cdp stessa che ai vertici di un paio di importanti controllate.

In pole position per un posto di spicco nel Cda della Cdp come indipendente indicato dalla Lega c’è Giulio Sapelli, celebre storico dell’economia e premier per una notte, prima di essere affondato dai Cinque Stelle che in extremis gli preferirono Giuseppe Conte. Sapelli, di cui è nota sia la competenza che l’indipendenza di giudizio, dovrebbe prendere il posto di Valentino Grant, che si dimetterà perchè recentemente eletto al Parlamento europeo.

Ma quella di Sapelli non è l’unica novità in arrivo. Un incontro a tu per tu tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e l’ad della Cdp, Fabrizio Palermo, dovrebbe aver spianato la strada al cambio al vertice della Sace, da cui uscirebbero sia il presidenteBeniamino Quintieri che l’ad Alessandro Decio. Non ci sono ancora i nomi dei sostituti ma il fatto che sia stata attivata la ricerca attraverso i cacciatori di teste significa che il cambio della guardia è in arrivo.

Un’altra novità è attesa al vertice di Ansaldo Energia, dove Giuseppe Zampini lascerà la poltrona di Ceo assumendo le funzioni di presidente. Ancora sconosciuto il candidato alla guida della società che però verrà dall’esterno su diretta indicazione di Palermo.