CDP: il CdA approva nuove operazioni a favore di imprese e territori per 1,4 miliardi

Sostegno a grandi imprese e pmi del Made in Italy. Al via il Fondo Nazionale per l’Abitare Sociale (FNAS) con una dotazione iniziale di 250 milioni per investimenti a favore del social, student e senior housing. Nuova iniziativa in Africa in ambito di cooperazione internazionale

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha approvato nuove operazioni a favore di imprese, territori, infrastrutture e cooperazione internazionale per un valore complessivo di oltre 1,4 miliardi di euro. Deliberato anche l’avvio del Fondo Nazionale per l’Abitare Sociale (FNAS), con un impegno iniziale di 250 milioni finalizzato a costruire nuovi alloggi per studenti e per anziati autosufficienti.

Finanziamenti a grandi imprese e pmi

Le iniziative comprendono finanziamenti e plafond, diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie, volti a favorire l’accesso al credito, l’internazionalizzazione e i piani di crescita delle imprese. Destinatari delle operazioni saranno grandi imprese e PMI del Made in Italy. Parte delle risorse sarà destinata alla progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture principalmente in ambito ferroviario previste dal PNRR.

Nuova iniziativa in Africa

Definita una nuova iniziativa nell’ambito della cooperazione internazionale che riguarda lo stanziamento di fondi destinati allo sviluppo di imprese di medie dimensioni, prevalentemente attive nel Nord Africa e in alcuni paesidell’Africa subsahariana centro-occidentale. Il CdA ha dato anche il via libera alla nuova Politica sullo Stakeholder Grievance Mechanism, che definisce i criteri di trattamento delle eventuali istanze provenienti dalla società civile relative agli impatti ambientali e sociali negativi, attuali o potenziali.

Al via il Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale

CDP ha deliberato un impegno iniziale di 250 milioni di euro nel Fondo Nazionale per l’Abitare Sociale (FNAS), promosso da CDP Real Asset Sgr, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione di nuovi alloggi per studenti e promuovere l’offerta di residenza per anziani autosufficienti. È la prima fase di un programma più ampio di investimenti in fondi immobiliari specializzati nelle infrastrutture sociali, per un target fino a 1 miliardo di euro, raggiungibile anche attraverso un meccanismo di coinvestimento con il Fondo Europeo per gli Investimenti. Il FNAS, che integra il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) dedicato al social housing, sarà focalizzato in questa prima fase in investimenti nel settore dello student e del senior housing.