Cdp e Assilea: plafond da 1 miliardo per leasing PMI

ll nuovo accordo permetterà di rafforzare la concessione di credito alle PMI con operazioni in leasing. I finanziamenti sono garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI o da SACE

Cdp ha firmato una convenzione con Assilea, l’associazione di categoria che raggruppa gli operatori del leasing finanziario, operativo e noleggio a lungo termine in Italia. L’accordo prevede di regolare l’accesso al “Plafond Leasing” per 1 miliardo di euro e durata fino a 10 anni, al fine di supportare l’accesso al credito delle PMI e MID Cap fino a 3.000 dipendenti con sede in Italia. E con obbligo di impiegare la liquidità entro un periodo massimo di tre mesi dalla data di erogazione della provvista di CDP.

La Cassa e l’Associazione di leasing, con l’accordo appena sottoscritto, intendono promuovere iniziative concrete per sostenere lo sviluppo economico del Paese, valorizzando l’attività delle società di leasing attraverso un canale di provvista dedicato.

Nel dettaglio, plafond di provvista sarà utilizzato per supportare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane, che nell’attuale contesto di emergenza sanitaria da Covid-19 sono tra i soggetti maggiormente colpiti, mediante la concessione di nuovi finanziamenti nella forma di leasing garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI o da SACE.

Inoltre, il meccanismo di funzionamento del nuovo plafond è molto simile a quello già previsto dagli strumenti di liquidità di CDP attualmente operativi per le banche ed è caratterizzato da semplicità operativa e pricing standardizzato.

“L’intesa con Assilea rappresenta una tappa importante ed una conferma ulteriore dell’impegno di CDP per sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese, anche attraverso il ricorso a strumenti di finanza innovativa – ha dichiarato Paolo Calcagnini, Vicedirettore Generale e Chief Business Officer di CDP -. Proprio per questo, la convenzione con Assilea ci consente di ampliare ulteriormente la presenza sul territorio e di rafforzare il sostegno in particolare alle piccole e medie imprese italiane che nel contesto di crisi derivante dall’emergenza Covid-19 hanno necessità di strumenti idonei per il rilancio degli investimenti e quindi della loro produttività e competitività”.

“Il lease è sempre più accreditato come lo strumento principale di sostegno alle PMI – ha aggiunto Carlo Mescieri, Presidente di Assilea – soprattutto di finanziamento dei settori più innovativi e promettenti per l’economia nazionale e gli obiettivi del Green Deal europeo. L’intesa con CDP è un ulteriore riconoscimento di questo ruolo per il rilancio del Paese”.