Cdp: 60 milioni in Newlat, garantiti da Sace

La Cassa ha sottoscritto parte di un’emissione obbligazionaria da 200 milioni con garanzia Sace per sostenere l’espansione all’estero del gruppo

Cassa Depositi e Prestiti sottoscrive una quota da 60 milioni di euro di un bond lanciato da Newlat, gruppo che produce latte e derivati, pasta, prodotti senza glutine e cibo per bambini con marchi come Polenghi, Tapporosso, Mukki, Delverde e Optimus. L’emissione vale in tutto 200 milioni ed ha scadenza a 6 anni. Poiché l’investimento è volto a sostenere l’azienda sui mercati internazionali, Cdp beneficia della garanzia di Sace.

Nata nel 2004, Newlat è cresciuta negli anni grazie a una serie di acquisizioni e oggi ha 15 stabilimenti produttivi in Italia e in Europa. La forza lavoro ammonta a circa 1.500 dipendenti.

I fondi di Cdp saranno destinati “a supportare Newlat nel proseguimento della propria strategia di crescita per linee esterne – si legge in una nota – rivolta all’acquisizione di potenziali target nel settore food&beverage, al fine di sostenere l’espansione del gruppo all’estero e il consolidamento della sua posizione di leadership sul mercato”.

“Il lancio del nostro primo prestito obbligazionario ha avuto sul mercato un enorme successo, raggiungendo in pochi minuti la soglia massima d’offerta grazie and un ampio e diversificato parterre di investitori istituzionali – commenta Angelo Mastrolia, presidente esecutivo di Newlat – In questo contesto, l’attenzione e il supporto di CDP hanno per Newlat Food una particolare valenza strategica e non solo finanziaria. La credibilità che il nostro gruppo ha mostrato nei confronti di un interlocutore attento ed esigente come Cdp è da un lato motivo di grande orgoglio, dall’altro ci rende ancora più focalizzati e responsabilizzati alla creazione di valore per tutti i nostri stakeholders”.