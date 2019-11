Cdi Italia: 10 anni di innovazione e internazionalità

Le Fondazioni Agnelli, Garrone e Pirelli – che avviarono il programma MBA italiano insieme al Collège des Ingénieurs – hanno festeggiato il decennale a Torino alla presenza di centinaia di ex-allievi.

Sono passati 10 anni da quando la Fondazione Agnelli,, la Fondazione Pirelli, la Fondazione Edoardo Garrone e il Collège des Ingénieurs di Parigi avviarono a Torino la Scuola di Alta Formazione al Management, divenuta poi Collège des Ingénieurs Italia o Cdi Italia. L’obiettivo era creare anche in Italia un master internazionale in gestione di impresa (Mba) rivolto ai giovani laureati prevalentemente in materie scientifico-tecnologiche (ingegneria, fisica, biologia, matematica, etc.). Un percorso completamente gratuito, che oggi coinvolge circa 50 talenti ogni anno: giovani brillanti, selezionati unicamente in base al merito e al livello di preparazione, per fondere capacità di analisi e competenze manageriali e aiutare così le aziende italiane a realizzare i loro programmi di sviluppo sui mercati di tutto il mondo.

Da allora sono stati circa 300 i giovani che hanno avuto accesso a questo Mba. Tutti hanno trovato lavoro entro tre mesi dalla fine del corso, con una retribuzione superiore del 30% rispetto alla media del mercato italiano, in società quali Atlantia, Bcg, Cln, Cnh Industrial, Erg, Edison, Exor, Electrolux, FcA, Ferrari, Gartner, Humanitas, Juventus, PartnerRe, Pirelli, Reda, Snam, Sol Group, Gruppo Techint e altre. Circa il 10% dei partecipanti ha inoltre creato una propria azienda.

Per festeggiare il traguardo e fare il punto sul percorso fatto insieme, circa 350 tra ex allievi, ospiti, partner aziende e fondatori si sono riuniti a Torino nell’Auditorium del Grattacielo Sanpaolo. In una serie di interventi dedicati a temi quali innovazione, impatto ed eccellenza formativa hanno preso la parola i rappresentanti dei fondatori e di altre istituzioni, tra cui John Elkann (presidente della Fondazione Agnelli), Alessandro Garrone (presidente della Fondazione Edoardo Garrone), Gustavo Bracco (Senior Advisor Risorse Umane Pirelli), Philippe Mahrer (presidente del Collège des Ingénieurs), Silvia Petocchi (ad del Cdi Italia) e il Presidente del Cdi Italia e di Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo.