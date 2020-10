Cattolica: S&P conferma il rating e alza l’outlook

Standard&Poor’s ha inoltre rivisto a rialzo da BB a BB+ il rating di entrambe le emissioni obbligazionarie quotate emesse dal gruppo assicurativo italiano

L’agenzia di rating statunitense Standard&Poor’s ha confermato lunedì la valutazione sulla compagnia assicurativa italiana Cattolica, che rimane a BBB. È stato invece modificato l’outlook, che, secondo quanto previsto dai criteri di S&P, è stato adeguato a quello del debito sovrano della Repubblica Italiana, rivisto da negativo a stabile lo scorso 23 ottobre.

Standard&Poor’s ha inoltre rivisto a rialzo da BB a BB+ il rating di entrambe le emissioni obbligazionarie quotate emesse dal gruppo Cattolica, “in quanto il rafforzamento del Solvency II ratio di Gruppo e l’aumento di capitale riservato a Generali hanno ridotto significativamente il rischio del differimento della cedola”, spiega in una nota la compagnia d’assicurazione.

Infine, per quanto riguarda lo stand-alone credit profile di Cattolica, S&P ha confermato il rating a bbb+, un gradino sopra il financial strength rating (BBB). “Sebbene l’aumento di capitale abbia rafforzato il financial risk profile di Cattolica, che viene ora valutato da Standard and Poor’s satisfactory – conclude la nota – l’agenzia mantiene invariato il rating, soprattutto in considerazione dell’inasprirsi delle incertezze economiche e del mercato in generale”.