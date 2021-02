Cattolica prepara la lista per il rinnovo del Cda

Il Cda, presieduto da Paolo Bedoni, ha preso atto delle richieste dell’Ivass e avviato l’iter per presentare all’assemblea dei soci a maggio un nuovo board.

Si avvicina la resa dei conti per Cattolica Assicurazioni. Mentre procede l’integrazione con Generali, sulla compagnia veronese si è abbattuta qualche settimana fa la doccia fredda dell’ispezione Ivass che ha espressamente chiesto un deciso cambio di rotta nella governance, oltre che limiti alla remunerazione del board e la cessione entro il 2021 delle azioni proprie in portafoglio rinvenienti dal recesso esercitato dai soci che non hanno approvato la imminente trasformazione in spa. Nel mirino è finito in particolare il presidente Paolo Bedoni, che nell’ultimo Cda ha fatto esaminare, tra gli altri punti all’ordine del giorno, il parere reso dal Comitato per le Nomine per la selezione dell’advisor che supporterà il Consiglio di Amministrazione nella redazione della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio stesso.

La lista definitiva verrà presentata in occasione della prossima assemblea degli azionisti, che si annuncia infuocata e che è in calendario per il 13 e 14 maggio. “Come da processo approvato in data 28 gennaio u.s. – spiega una nota diramata da Cattolica al termine della riunione del board – il Comitato per le Nomine ha riferito dell’istruttoria ad oggi svolta e proposto al Consiglio una rosa di possibili consulenti aziendali in grado di supportare il Consiglio stesso nella predisposizione della lista da presentare all’Assemblea. Il Consiglio ha quindi definito di conferire il mandato a Spencer Stuart per svolgere il ruolo di advisor indipendente”. Dopo la notizia, diffusa in tarda mattinata, il titolo di Cattolica è schizzato in Borsa, dove poco prima delle 13 guadagna quasi il 6%, a 4,33 euro per azione.