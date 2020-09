Cattolica premiata per il Fondo Salute

La compagnia veneta vince il riconoscimento dell’IPE Real Estate Global Conference per il secondo anno consecutivo ed è l’unica italiana premiata.

Cattolica Assicurazioni è l’unica azienda italiana premiata nell’ambito dell’IPE Real Estate Global Conference, per il secondo anno consecutivo. Il gruppo assicurativo veronese ha ricevuto un doppio riconoscimento nelle categorie “Other countries and regions” e “Newcomers”: l’IPE Real Estate Global Conference 2020 premia l’eccellenza e l’innovazione negli investimenti immobiliari degli operatori istituzionali. Cattolica è stata premiata nello specifico per il Fondo Innovazione Salute, sottoscritto nel 2018 con Coopselios e specializzato nelle residenze per anziani. Il Fondo,

istituito e gestito da Savills Investment Management SGR, vede Cattolica

come investitore di maggioranza e unico player assicurativo, mentre

Coopselios come apportante, investitore di minoranza e partner operativo.

Inizialmente sono state conferite al Fondo, in due tranche, 10 RSA selezionate, oggi salite a 11, per un totale di circa 900 posti letto. Il Silver Regional Award e il Silver Themed Award hanno certificato “l’ambizioso progetto che consente al Gruppo di beneficiare della diversificazione oltre i settori tradizionali e il mercato nazionale” e definito la compagnia veneta come “un buon regional player che prosegue il suo percorso verso la crescita e la solida performance”. L’anno scorso Cattolica Assicurazioni aveva ottenuto il Silver Regional Award per la categoria “Other countries and regions” per il Fondo Mercury, operazione immobiliare sottoscritta con

Conad.

“Questi nuovi riconoscimenti – ha commentato Massimo di Tria, Chief Investment Officer del Gruppo Cattolica Assicurazioni -, validati da una giuria prestigiosa come quella della IPE Real Estate Global Conference 2020 certificano la capacità manageriale e la nostra visione strategica nel settore degli investimenti. Il Fondo Innovazione Salute, partecipato da un partner unanimemente riconosciuto e apprezzato come Coopselios, rappresenta un modello innovativo di investimento per il settore immobiliare, in un ambito quale quello dell’elderly care destinato a crescere nel lungo periodo. Grazie anche a questa operazione abbiamo potuto consolidare la diversificazione geografica e settoriale degli asset del nostro patrimonio immobiliare”.

“Il mercato immobiliare – ha aggiunto Salvatore Ciccarello, Direttore Generale di Cattolica Immobiliare – si conferma sempre più selettivo ed è per questo che Cattolica Immobiliare intende continuare a puntare con convinzione sulla diversificazione, non solo a livello geografico ma anche di asset class. Il team di Cattolica Immobiliare, con l’expertise e la forzacertificate anche quest’anno da un prestigioso doppio riconoscimento internazionale, continuano a puntare su questa specializzazione che ci consentirà di realizzare ancora nuove operazioni anche in settori non tradizionali per mettere a frutto la nostra esperienza e massimizzare i ritorni”.