Cattolica Assicurazioni, ribaltone: sfiduciato l’ad Minali

A sorpresa il cda della compagnia veronese ha sfiduciato e revocato le deleghe all’ad Alberto Minali, che in 2 anni aveva rilanciato Cattolica – Al suo posto il direttore generale Ferraresi.

Colpo di scena in casa Cattolica Assicurazioni: il cda della compagnia veronese, che si è riunito ieri giovedì 31 ottobre, ha improvvisamente revocato all’amministratore delegato Alberto Minali le deleghe operative e, sentito il Comitato Nomine, ha conferito tutti i poteri al Direttore Generale, Carlo Ferraresi. La notizia è arrivata a mercati chiusi, come un fulmine a ciel sereno, ed è stata spiegata attraverso un comunicato diffuso dalla società al termine del consiglio di amministrazione.

“Il Cda – spiega la nota – ha constatato e preso atto che si è progressivamente verificata una divergenza di visione con l’amministratore delegato per quanto riguarda l’organizzazione societaria, gli scenari strategici e i rapporti con i soci e col mercato, con la conseguenza di una non fluida, distesa e positiva posizione dell’amministratore delegato verso il Consiglio di Amministrazione e una non sufficiente sintonia e organicità nelle rispettive competenze”.

Alberto Minali, veronese classe 1965, laureato alla Bocconi e con un passato in Generali (di cui è stato anche Cfo), lascia dunque la guida di Cattolica Assicurazioni dopo meno di due anni e mezzo: era infatti diventato CEO della compagnia assicurativa veneta il 1° giugno del 2017. Le sue deleghe vanno a Carlo Ferraresi, 53 anni, dal 2017 direttore generale di Cattolica Assicurazioni. Il manager è nel gruppo dal 2012, come direttore finanza e investor relations manager, mentre in precedenza era stato managing director in Credit Agricole.

“Il Consiglio di amministrazione – prosegue la nota – ha confermato la volontà di perseguire l’attuazione del piano di crescita già annunciato ai mercati ed ha ribadito l’impegno a difendere i valori fondanti e il modello cooperativo e a valorizzare la sostenibilità nel tempo dell’investimento dei soci e degli investitori. Il Cda ha confermato, altresì, di proseguire il percorso di innovazione e di adeguamento della governance societaria, secondo le migliori pratiche del mercato; un percorso da tempo intrapreso anche attraverso l’adozione del sistema monistico e la possibilità anche per i soci di capitale di partecipare alla governance”.