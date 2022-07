Cashback Trenitalia: dal 25 luglio al via il cashback di cartaFRECCIA

Dal 25 luglio gli iscritti al programma fedeltà di Trenitalia possono convertire i punti accumulati in sconti per l’acquisto di biglietti e carnet della compagnia.

Lunedì, attraverso un comunicato stampa pubblicato su FSnews, Trenitalia ha annunciato l’inizio della campagna cashback di cartaFRECCIA. Grazie a questa promozione, tutti i viaggiatori iscritti al programma di fedeltà dell’azienda hanno la possibilità di usare i punti accumulati (attraverso i precedenti acquisti di biglietti Trenitalia) a sconti su biglietti e carnet per sé stessi o per un’altra persona.

Come ottenere la carta fedeltà Trenitala?

Ottenere la carta fedeltà Trenitalia è piuttosto semplice: basta andare sul sito Trenitalia e seguire le indicazioni della pagina.

Si tratta di sconti non superiori al 50% del prezzo pieno: con 300 punti si potrà usufruire di uno sconto di 10 euro ma l’importo minimo dovrà essere di 20; nel caso in cui i punti accumulati siano 600, lo sconto applicabile sarà di 20 euro ma l’importo minimo dovrà essere di 40.

Come riscattare i punti?

In genere riscattare questo tipo di agevolazioni può risultare complicato, soprattutto per chi non è avvezzo al mondo del digitale. Tuttavia, in questo caso la procedura è abbastanza semplice da permetterne l’esecuzione anche a chi fosse alle prime armi con la rete: nella fase di acquisto del biglietto, sul sito o sull’app di Trenitalia, basterà cliccare sull’opzione ” Cashback CartaFRECCIA” per poter usufruire degli sconti. E se non abbiamo alcuna dimestichezza con gli acquisti online? Esiste un’alternativa: basta recarsi da una biglietteria Trenitalia o da un Freccia Club/Lounge per avvalersi dello sconto.

Il programma Cashback rientra tra le iniziative promosse da Trenitalia (gruppo FS italiane) per incentivare l’utilizzo dei treni durante l’estate e per offrire ai passeggeri collegamenti integrati con altre modalità di trasporto, al fine di garantire un servizio “door to door”.